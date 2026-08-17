Магнітна буря не відступає: озвучено термінове застереження для всіх на сьогодні

Земля перебуватиме під впливом магнітної бурі / © ТСН.ua

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У понеділок, 17 серпня 2026 року, геомагнітна ситуація може стати неспокійною. Найпомітніше посилення коливань магнітного поля очікується приблизно в обідні години за київським часом.

За актуальним прогнозом NOAA, найбільше очікуване значення планетарного індексу Kp на 17 серпня становить 4. Це підвищена геомагнітна активність, але ще не магнітна буря за шкалою NOAA.

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Водночас британська метеослужба Met Office оцінює ситуацію дещо інакше. На 17 серпня вона прогнозує підвищення активності та ймовірні окремі періоди слабкої бурі рівня G1, а також невелику ймовірність сильнішого рівня G2. Тобто ситуація може змінитися, тому прогноз варто оновлювати протягом дня.

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Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу.

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду.

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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