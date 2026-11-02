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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря не відступає: озвучено термінове застереження на сьогодні

У понеділок, за прогнозом експертів, очікується нестабільна геомагнітна ситуація.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Землю накриє магнітна буря

Землю накриє магнітна буря / © ТСН.ua

У понеділок, 2 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

  • Уночі Kp-індекс становитиме 2,67–3,00. Уранці показник залишатиметься на рівні 3,00, а ближче до полудня знизиться до 2,67.

  • У другій половині дня геомагнітна активність буде нижчою. Увечері показник може опуститися до 1,67, а наприкінці доби знову підніметься і становитиме 2,00.

За оцінкою NOAA, значних змін сонячного вітру, які могли б спричинити сильніші геомагнітні збурення, не прогнозують.

Після підвищеної активності 1 листопада геомагнітна ситуація має заспокоїтися. Прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Вплив магнітної бурі на організм людини:

  • зниження серцевого ритму, що вказує на підвищене навантаження на серце та може бути пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань

  • підвищення рівня тривожності, дратівливості

  • порушення сну. Зміни в магнітному полі Землі можуть впливати на циркадні ритми людини, що призводить до порушень сну, втоми та зниження концентрації уваги

  • зростання ризику тромбоутворення внаслідок підвищення концентрації тромбоцитів та фібриногену

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