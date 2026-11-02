Магнітна буря не відступає: озвучено термінове застереження на сьогодні

Землю накриє магнітна буря / © ТСН.ua

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У понеділок, 2 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Уночі Kp-індекс становитиме 2,67–3,00. Уранці показник залишатиметься на рівні 3,00, а ближче до полудня знизиться до 2,67.

У другій половині дня геомагнітна активність буде нижчою. Увечері показник може опуститися до 1,67, а наприкінці доби знову підніметься і становитиме 2,00.

За оцінкою NOAA, значних змін сонячного вітру, які могли б спричинити сильніші геомагнітні збурення, не прогнозують.

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Після підвищеної активності 1 листопада геомагнітна ситуація має заспокоїтися. Прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Вплив магнітної бурі на організм людини:

зниження серцевого ритму, що вказує на підвищене навантаження на серце та може бути пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань

підвищення рівня тривожності, дратівливості

порушення сну. Зміни в магнітному полі Землі можуть впливати на циркадні ритми людини, що призводить до порушень сну, втоми та зниження концентрації уваги

зростання ризику тромбоутворення внаслідок підвищення концентрації тромбоцитів та фібриногену

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