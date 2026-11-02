- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 775
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря не відступає: озвучено термінове застереження на сьогодні
У понеділок, за прогнозом експертів, очікується нестабільна геомагнітна ситуація.
У понеділок, 2 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Уночі Kp-індекс становитиме 2,67–3,00. Уранці показник залишатиметься на рівні 3,00, а ближче до полудня знизиться до 2,67.
У другій половині дня геомагнітна активність буде нижчою. Увечері показник може опуститися до 1,67, а наприкінці доби знову підніметься і становитиме 2,00.
За оцінкою NOAA, значних змін сонячного вітру, які могли б спричинити сильніші геомагнітні збурення, не прогнозують.
Після підвищеної активності 1 листопада геомагнітна ситуація має заспокоїтися. Прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Вплив магнітної бурі на організм людини:
зниження серцевого ритму, що вказує на підвищене навантаження на серце та може бути пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань
підвищення рівня тривожності, дратівливості
порушення сну. Зміни в магнітному полі Землі можуть впливати на циркадні ритми людини, що призводить до порушень сну, втоми та зниження концентрації уваги
зростання ризику тромбоутворення внаслідок підвищення концентрації тромбоцитів та фібриногену