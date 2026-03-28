Магнітна буря повертається: коли чекати на новий удар і кому буде найважче

Сонячна активність може спричинити магнітні заворушення на Землі / © ТСН.ua

Одразу кілька потоків плазми, викинутих із Сонця, прямують до Землі. Учені прогнозують появу сильної магнітної бурі в найближчі кілька днів.

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

29 березня Землю накриє новий геомагнітний удар. Йдеться про вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру, який формується через активність корональної діри на Сонці.

Час прибуття сонячних бур, що насуваються, все ще уточнюється і залежить від того, які з корональних викидів маси все ж досягнуть нашої планети.

Магнітними бурями називають потужні збурення в магнітосфері Землі. Їх спричиняє взаємодія магнітного поля планети з сонячними вітрами та інтенсивними вивільненнями енергії Сонця.

Метеозалежні люди під час магнітних бур можуть відчувати слабкість, головний біль, запаморочення, підвищення чи пониження артеріального тиску та зміни в серцебитті.

Щоб зменшити вплив геомагнітних коливань, фахівці рекомендують дотримуватися повноцінного режиму сну, уникати перевантажень, обмежити вживання жирної їжі, кави та алкоголю та пити більше води й трав’яних чаїв, частіше гуляти на свіжому повітрі.