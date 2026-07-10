Магнітна буря в Україні 10 липня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 10 липня, сонячна активність ослабне і магнітна буря опуститься до зеленого рівня — це К-індекс 3,7.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Геомагнітне середовище наразі спокійне, а умови сонячного вітру залишаються на фоновому рівні.

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Втім, очікується, що високошвидкісний потік від повторюваної трансекваторіальної корональної діри стане геоефективним вже у наступні кілька днів.

Магнітна буря 10 липня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що прогноз активності Сонця може змінитися. Адже дослідники оновлюють свої дані що три години.

Фахівці наголошують, що магнітні коливання можуть впливати на самопочуття. Особливо — з огляду на те, що попередні кілька днів також сильно штормило. Найбільше піддаються цьому впливу метеозалежні люди.

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