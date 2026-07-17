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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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82
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Магнітна буря в Україні 17 липня: яка її потужність

За даними науковців, загалом очікуються спокійні геомагнітні умови.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

У п’ятницю, 17 липня, сонячна активність буде слабкою. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня — це К-індекс 2,7.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Очікуються спокійні геомагнітні умови. Втім, за даними науковців, швидкість сонячного вітру дещо підвищена через корональну діру. Втім, очікується, що вона поступово знизиться до фонового рівня протягом наступних днів.

Магнітна буря 17 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 17 липня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття деяких людей, особливо тих, хто чутливий до змін погоди та геомагнітної активності. У цей період дехто може відчувати головний біль, втому, порушення сну, перепади настрою або зниження концентрації.

Найбільше уваги до свого стану варто приділяти людям із серцево-судинними захворюваннями, оскільки вони можуть бути більш чутливими до таких змін. Водночас наукові дослідження не мають однозначного підтвердження, що магнітні бурі безпосередньо викликають усі ці симптоми.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
82
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