Магнітна буря вдарила із ще більшою новою силою: яка активність 12 листопада

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У середу, 12 листопада, Землю накриє дуже сильна магнітна буря. Показник зросте до К-індексу 8. Це - червоний рівень, що здатен впливати на самопочуття людей.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Останніми днями сталися кілька спалахів, що спричинили швидке асиметричне повне гало-коронне масове випромінювання, яке спрямоване на Землю. Це, ймовірно, спричинить значну геомагнітну активність шторму G1 з можливими умовами до шторму G3.

Реклама

Завдяки комбінованому впливу кількох прибуттів, особливо якщо корональні викиди маси зіллються, існує ймовірність того, що шторм 12-13 листопада може сягнути суворого рівня G4.

Магнітна буря 12 листопада. Мeteoagent.

Потужна магнітна буря може вплинути на осіб, чутливих до змін погоди. Впливу також піддаються вагітні жінки, літні люди, люди, які мають хронічні захворювання тощо.

Медики радять варто уникати стресову, обмежити фізичні навантаження та дотримуватися режиму сну. збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та каву.

Як повідомлялося, 11 листопада відбувся найпотужніший сонячний спалах 2025 року. Він викинув хвилю сонячної радіації, яка вже почала впливати на Землю. Потужний спалах класу X5.1, здатний порушити роботу супутників, високочастотного радіозв’язку та польотів на великій висоті, спричинив радіозатемнення над Європою та Африкою.