Магнітна буря відступає: коли Земля нарешті повернеться до спокою

Після серії геомагнітних бур рівня G1–G2 Земля входить у спокійний період. Науковці повідомили, коли вплив Сонця ослабне.

Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

На Землі фіксують підвищену сонячну активність, спричинену потужним потоком сонячного вітру з корональних дір на Сонці. Через це останніми днями спостерігалася серія геомагнітних збурень, які спричинили магнітні бурі рівня G1–G2. Наразі фахівці прогнозують, що активність поступово знижуватиметься.

Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через потужний потік, який вирвався з корональної діри на поверхні Сонця. За оцінками експертів, така активність зберігатиметься ще приблизно добу, після чого почне поступово спадати.

Очікується, що 22–23 жовтня геомагнітна активність знизиться до стану «тиші», а магнітне поле Землі повернеться до спокійного рівня. Це означає, що найближчими днями метеочутливі люди можуть відчути помітне полегшення.

Станом на 21 жовтня індекс геомагнітної збуреності (K-індекс) становить 4, а рівень резонансів Шумана залишається в нормі.

Магнітна буря 21 жовтня. Фото: meteoagent

Магнітна буря 21 жовтня. Фото: meteoagent

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур:

  • пийте багато води, відмовтеся від алкоголю та обмежте кофеїн;

  • намагайтеся висипатися — навіть короткий денний сон покращить стан;

  • зменшуйте рівень стресу та уникайте перевтоми;

  • якщо маєте хронічні захворювання — тримайте ліки під рукою та дотримуйтеся рекомендацій лікаря.

Нагадаємо, у вівторок, 21 жовтня, магнітна буря опуститься до зеленого рівня. Це — К-індекс 3, що відповідає слабкому збуренню.

