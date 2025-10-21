- Дата публікації
-
Категорія
- Різне
Магнітна буря відступає: коли Земля нарешті повернеться до спокою
Після серії геомагнітних бур рівня G1–G2 Земля входить у спокійний період. Науковці повідомили, коли вплив Сонця ослабне.
На Землі фіксують підвищену сонячну активність, спричинену потужним потоком сонячного вітру з корональних дір на Сонці. Через це останніми днями спостерігалася серія геомагнітних збурень, які спричинили магнітні бурі рівня G1–G2. Наразі фахівці прогнозують, що активність поступово знижуватиметься.
Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.
Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через потужний потік, який вирвався з корональної діри на поверхні Сонця. За оцінками експертів, така активність зберігатиметься ще приблизно добу, після чого почне поступово спадати.
Очікується, що 22–23 жовтня геомагнітна активність знизиться до стану «тиші», а магнітне поле Землі повернеться до спокійного рівня. Це означає, що найближчими днями метеочутливі люди можуть відчути помітне полегшення.
Станом на 21 жовтня індекс геомагнітної збуреності (K-індекс) становить 4, а рівень резонансів Шумана залишається в нормі.
Як полегшити самопочуття під час магнітних бур:
пийте багато води, відмовтеся від алкоголю та обмежте кофеїн;
намагайтеся висипатися — навіть короткий денний сон покращить стан;
зменшуйте рівень стресу та уникайте перевтоми;
якщо маєте хронічні захворювання — тримайте ліки під рукою та дотримуйтеся рекомендацій лікаря.
Нагадаємо, у вівторок, 21 жовтня, магнітна буря опуститься до зеленого рівня. Це — К-індекс 3, що відповідає слабкому збуренню.