Магнітні бурі 10–12 листопада: як прискорення сонячного вітру вплине на Землю

Магнітна буря / © Колаж ТСН

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Попри невелике зростання швидкості сонячного вітру, у вівторок, 10 листопада, геомагнітна обстановка залишатиметься стабільною — магнітних бур не передбачається.

Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

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«Загалом у найближчу добу утримуватиметься спокійна геомагнітна ситуація, хоча місцями можливі короткочасні сплески активності», — зазначають науковці.

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Аналогічний рівень геомагнітного фону — переважно спокійний, з поодинокими періодами підвищення активності — зберігатиметься й у наступні два дні, 11 та 12 листопада.

Водночас науковці оприлюднили тривожне дослідження щодо майбутнього нашої планетарної системи. За новими розрахунками астрофізиків, Сонячна система може втратити свою стабільність набагато раніше, ніж вважалося раніше. Головний чинник цього — нерівномірне скидання маси Сонцем на фінальній стадії його еволюції.

Дослідники з’ясували, що зірка викидатиме речовину імпульсивно, через що її гравітаційне тяжіння постійно змінюватиметься. Це спричинить серйозне деформування орбіт Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Комп’ютерне моделювання показало: у 90% сценаріїв Сонячна система повністю розпадається впродовж трьох мільярдів років після того, як Сонце перетвориться на білого карлика.

Автори роботи наголошують, що отримані результати змушують астрономів кардинально переглянути поточні теорії про тривалість існування та стабільність планетних систем у Всесвіті.

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