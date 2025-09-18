Магнітні бурі 18 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітні бурі / © ТСН.ua

Реклама

У середу, 18 вересня, геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною, рівень збурень не перевищить К-індекс 3. Це означає, що магнітних бур не прогнозується, а магнітне поле Землі перебуватиме у нормі.

Про це свідчать дані сервісів космічної погоди.

Подібні умови вважаються безпечними як для роботи техніки, так і для самопочуття людей. Після останніх активних процесів на Сонці ситуація вирівнялася, тому день обіцяє минути без геомагнітних стресів.

Реклама

Британська геологічна служба уточнює, що залишкові прояви нещодавньої бурі остаточно зникнуть вже 19 вересня.

18 вересня магнітної бурі не буде / © скриншот

18 і 19 вересня магнітне поле Землі буде спокійним / © скриншот

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають унаслідок активності на Сонці. Під час спалахів або корональних викидів у космос викидаються потоки заряджених частинок. Коли вони досягають Землі, відбувається взаємодія з магнітосферою планети, що й призводить до коливань, які ми відчуваємо як магнітні бурі.

Хоча уникнути таких явищ неможливо, прогнози допомагають зменшити їхній вплив на організм. У дні підвищеної активності лікарі радять обмежувати фізичні навантаження, пити достатньо води та дотримуватися здорового режиму сну. Це дозволяє легше переносити періоди геомагнітних збурень.

Нагадаємо, упродовж 15-17 вересня Землю накрили потужні магнітні бурі. Зокрема, 15 вересня зафіксували бурю рівня G3, що спричинила головний біль і перепади тиску, а 16 вересня — бурю G2, яка впливала на здоров’я людей та роботу техніки. 17 вересня геомагнітна ситуація стабілізувалась.