- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 327
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі 19 вересня: до чого готуватися метеозалежним
19 вересня Землю оминуть магнітні бурі — геомагнітні обставини буде спокійною, прогнозують експерти.
У п’ятницю, 19 вересня, магнітних бур на Землі не прогнозують — рівень сонячної активності становитиме К-індекс 1.7.
Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.
Фахівці зазначають, що параметри сонячного вітру вже повернулися до фонових значень. Це означає, що магнітне поле Землі стабілізувалося, і найближчими днями — з 19 по 21 вересня — очікується спокійна обстановка.
Для порівняння: з 10 по 17 вересня фіксувалися кілька підвищень геомагнітної активності, зокрема й бурі середньої сили. Проте вже з 18 вересня індекс різко знизився і ситуація нормалізувалася.
Геомагнітна активність 19 вересня перебуватиме на рівні «тиші», й буде сприятливою для самопочуття людей.
Нагадаємо, всупереч прогнозам про настання тривалого періоду сонячного затишшя, нові дані змушують астрономів переглядати свої уявлення про поведінку нашої зорі. З 2008 року вчені фіксують стабільне та несподіване зростання активності Сонця, яке виходить за межі відомих 11-річних циклів.