Магнітні бурі 19 вересня: до чого готуватися метеозалежним

Магнітна буря / © pixabay.com

Реклама

У п’ятницю, 19 вересня, магнітних бур на Землі не прогнозують — рівень сонячної активності становитиме К-індекс 1.7.

Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.

Фахівці зазначають, що параметри сонячного вітру вже повернулися до фонових значень. Це означає, що магнітне поле Землі стабілізувалося, і найближчими днями — з 19 по 21 вересня — очікується спокійна обстановка.

Реклама

Магнітна буря 19 вересня / Фото: ресурс Meteoagent

Для порівняння: з 10 по 17 вересня фіксувалися кілька підвищень геомагнітної активності, зокрема й бурі середньої сили. Проте вже з 18 вересня індекс різко знизився і ситуація нормалізувалася.

Геомагнітна активність 19 вересня перебуватиме на рівні «тиші», й буде сприятливою для самопочуття людей.

Нагадаємо, всупереч прогнозам про настання тривалого періоду сонячного затишшя, нові дані змушують астрономів переглядати свої уявлення про поведінку нашої зорі. З 2008 року вчені фіксують стабільне та несподіване зростання активності Сонця, яке виходить за межі відомих 11-річних циклів.