430
1 хв

Магнітні бурі 20 вересня: чи вплине активність Сонця на самопочуття

20 вересня магнітне поле Землі буде спокійним. Сонячна активність наблизилася до фонових значень.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У суботу, 20 вересня, магнітних бур не прогнозують — рівень сонячної активності залишатиметься у межах «тиші» з К-індексом близько 1.7.

Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.

Фахівці пояснюють, що параметри сонячного вітру повернулися до фонових значень, тож магнітне поле Землі стабілізувалося. Впродовж 20 вересня очікується спокійна геомагнітна обстановка, сприятлива для самопочуття людей.

Магнітна буря 20 вересня / Фото: ресурс Meteoagent

Водночас науковці зазначають, що з 21 вересня можливі незначні коливання, адже високошвидкісний потік сонячного вітру може стати причиною короткочасної слабкої бурі рівня G1.

Геомагнітна активність 20 вересня залишатиметься спокійною і не становитиме ризику для здоров’я чи технічних систем.

Раніше ми повідомляли, що хоча науковці прогнозували тривалий період спокою Сонця, останні дані свідчать про протилежне. З 2008 року спостерігається стійке та незвичне зростання його активності, яке виходить за рамки звичайних 11-річних циклів.

430
