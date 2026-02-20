ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

Як метеозалежним пережити магнітні бурі 21-22 лютого

Підвищення геомагнітної активності до магнітної бурі рівня STORM G1 очікується на початку наступного тижня. Вихідними буде відносно спокійно.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В наступні два дні відчутних хвилювань не прогнозується

В наступні два дні відчутних хвилювань не прогнозується / © pixabay.com

Експерти не прогнозують магнітну бурю вихідними 21−22 лютого та не передбачають наявність збурень, які можуть мати незначний вплив на Землю в ці дні.

Про це йдеться у прогнозі науковців British Geological Survey Geomagnetism.

Протягом останніх днів спостерігалося кілька викидів корональної маси, але вважається, що жоден з них не спрямований на Землю та не посилить збурення, проте високошвидкісний потік корональних дір прибуде 23 лютого — почнеться магнітна буря рівня STORM G1.

Деякі люди є особливо чутливими до магнітних бур, тож можуть відчувати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість, порушення концентрації, тривожність, апатію, зміни артеріального тиску та аритмію у дні високої активності Сонця.

Для того, щоб вберегти себе від поганого самопочуття, рекомендується:

  • вимірювати тиск і не пропускати призначені ліки

  • пити більше води, уникати «важкої» їжі, кави й алкоголю

  • повноцінно спати та відпочивати, не перевантажувати себе

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie