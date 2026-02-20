Як метеозалежним пережити магнітні бурі 21-22 лютого

В наступні два дні відчутних хвилювань не прогнозується / © pixabay.com

Експерти не прогнозують магнітну бурю вихідними 21−22 лютого та не передбачають наявність збурень, які можуть мати незначний вплив на Землю в ці дні.

Про це йдеться у прогнозі науковців British Geological Survey Geomagnetism.

Протягом останніх днів спостерігалося кілька викидів корональної маси, але вважається, що жоден з них не спрямований на Землю та не посилить збурення, проте високошвидкісний потік корональних дір прибуде 23 лютого — почнеться магнітна буря рівня STORM G1.

Деякі люди є особливо чутливими до магнітних бур, тож можуть відчувати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість, порушення концентрації, тривожність, апатію, зміни артеріального тиску та аритмію у дні високої активності Сонця.

Для того, щоб вберегти себе від поганого самопочуття, рекомендується:

вимірювати тиск і не пропускати призначені ліки

пити більше води, уникати «важкої» їжі, кави й алкоголю

повноцінно спати та відпочивати, не перевантажувати себе

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.