Магнітні бурі 21 вересня: чи позначиться вони на здоров’ї людей

Магнітна буря / © Credits

Реклама

21 вересня на Землі очікується підвищення геомагнітної активності — прогнозується шторм рівня G1.

Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.

Фахівці зазначають, що попередні дні минули у режимі «тиші», проте протягом 21 вересня можливі коливання магнітного поля, які піднімуть К-індекс вище 4. За прогнозами, причиною збурень стане високошвидкісний потік сонячного вітру з корональної діри.

Реклама

Магнітна буря G1 вважається слабкою, однак навіть вона може впливати на роботу супутникових і навігаційних систем, якість радіозв’язку, а також на самопочуття метеочутливих людей.

Водночас експерти наголошують, що й 22 вересня геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься нестабільною, хоча сильних бур поки не прогнозують.

Нагадаємо, за словами експерта з космічної погоди Бена Девідсона, Земля може опинитися на порозі катастрофічного геомагнітного катаклізму, здатного знищити більшість людей на планеті.