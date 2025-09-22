Магнітні бурі 22 вересня: чи буде загроза для метеозалежних

Магнітна буря / © Credits

У неділю, 22 вересня, на Землі можливе підвищення геомагнітної активності. За даними британської служби геології (BGS), цього дня прогнозується слабкий магнітний шторм рівня G1.

Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.

Фахівці пояснюють, що причиною може стати високо­швидкісний потік сонячного вітру, який надходить із корональної діри на Сонці. Він може викликати збурення в магнітосфері Землі та стати причиною короткочасних активних періодів.

Протягом 19–21 вересня ситуація залишалася стабільною: геомагнітні умови класифікували як «тиші». Лише в інтервалі 21–22 вересня ймовірний вихід показників на рівень слабкого шторму.

Шторм G1 належить до найнижчої категорії магнітних збурень і, як правило, не має суттєвих наслідків. Проте служби космічної погоди уважно відстежують розвиток ситуації.

Нагадаємо, за словами експерта з космічної погоди Бена Девідсона, Земля може опинитися на порозі катастрофічного геомагнітного катаклізму, здатного знищити більшість людей на планеті.