Магнітні бурі 27–28 жовтня: чого очікувати і чи вплинуть вони на самопочуття

Магнітні бурі / © ТСН.ua

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27 і 28 жовтня сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA/SWPC, геомагнітна активність залишатиметься низькою: максимальний К-індекс не перевищить 2,33, тоді як магнітна буря починається від показника 5.

Про це свідчить прогноз Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

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Магнітні бурі 27–28 жовтня: якою буде сонячна активність

У вівторок, 27 жовтня, геомагнітна обстановка буде переважно спокійною. За прогнозом NOAA/SWPC, К-індекс протягом доби коливатиметься приблизно від 1,00 до 2,33. Такі показники не відповідають рівню магнітної бурі.

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Найвищу активність прогнозують наприкінці доби — К-індекс може піднятися до 2,33. Однак це все одно суттєво нижче за показник 5, від якого починається геомагнітна буря.

«Геомагнітних бур рівня G1 (слабких) або сильніших не очікується. Значних тимчасових чи повторюваних явищ сонячного вітру також не прогнозують», — зазначили у Центрі прогнозування космічної погоди NOAA.

У середу, 28 жовтня, ситуація буде ще спокійнішою. К-індекс очікується в межах 1,33–1,67.

У NOAA зазначають, що 27–28 жовтня геомагнітних бур рівня G1 або вище не очікується. Значних явищ сонячного вітру, які могли б спричинити сильні збурення магнітного поля Землі, також не прогнозують.

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Таким чином, за актуальним прогнозом, 27 і 28 жовтня магнітних бур не очікується.

К-індекс магнітних бур: що означають показники від 0 до 9

Для оцінки геомагнітної активності використовують планетарний К-індекс. У Центрі прогнозування космічної погоди NOAA пояснюють, що цей показник відображає збурення горизонтальної складової магнітного поля Землі та вимірюється за шкалою від 0 до 9: що вищий показник, то сильніше збурене магнітне поле.

«К-індекс кількісно визначає збурення горизонтальної складової магнітного поля Землі цілим числом у діапазоні від 0 до 9, де 1 означає спокій, а 5 і більше — геомагнітну бурю», — пояснюють у NOAA/SWPC.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA/SWPC, показники К-індексу до 4 не відповідають рівню геомагнітної бурі. Слабка буря категорії G1 починається з К-індексу 5, а зі зростанням показника підвищується й інтенсивність геомагнітного збурення.

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Як пояснюють фахівці NOAA/SWPC, космічна погода безпосередньо пов’язана з процесами на Сонці. Зокрема, корональні викиди маси та інші прояви сонячної активності можуть спричиняти збурення магнітного поля Землі.

У Центрі також зазначають, що потужні геомагнітні бурі здатні впливати на роботу енергосистем, супутників, GPS та інших навігаційних систем, а також радіозв’язку. За високої геомагнітної активності полярне сяйво може спостерігатися значно південніше, ніж зазвичай.

Однак, за актуальним прогнозом NOAA/SWPC, 27–28 жовтня геомагнітних бур не очікується.

Магнітні бурі та самопочуття: чи можуть вони впливати на здоров’я

Фахівці зазначають, що під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть скаржитися на головний біль, втому, порушення сну, дратівливість та загальне погіршення самопочуття. Однак наукові дані про прямий вплив магнітних бур на організм людини залишаються неоднозначними.

«У медичній науці немає однозначно доведеного факту прямого впливу магнітних бур на здоров’я. Наприклад, що саме буря підвищила тиск чи викликала головний біль — цього не підтверджено», — пояснив лікар Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, кандидат медичних наук Отто Стойка.

За словами лікаря, більшість реакцій, які люди приписують магнітним бурям, можуть мати зовсім інші причини — недосип, стрес, надмірне навантаження чи хронічні захворювання. Тому головний біль, слабкість чи інші симптоми не варто автоматично пояснювати геомагнітними збуреннями, особливо якщо вони сильні, виникають регулярно або довго не минають.

Лікарі також звертають увагу, що спеціальних препаратів «від магнітних бур» не існує. Людям із хронічними захворюваннями рекомендують дотримуватися призначеного лікування та не змінювати схему приймання препаратів без консультації з лікарем.

«Треба відвідати кардіолога, невролога, якогось профільного спеціаліста, якщо це пов’язано в першу чергу з тиском», — радить лікар-нейрохірург Марк Глухенький.

Незалежно від рівня геомагнітної активності фахівці радять дотримуватися базових правил, які допомагають підтримувати нормальне самопочуття:

достатньо спати та дотримуватися режиму дня;

регулярно харчуватися і пити достатньо води;

обмежити вживання алкоголю та надмірної кількості кофеїну;

підтримувати помірну фізичну активність;

за можливості більше часу проводити на свіжому повітрі;

уникати перевтоми та давати організму достатньо часу на відпочинок;

людям із хронічними захворюваннями — дотримуватися рекомендацій свого лікаря та призначеної схеми лікування.

Якщо самопочуття суттєво погіршилося, з’явилися незвичні симптоми або вони довго не минають, медики радять звернутися по професійну допомогу, а не списувати свій стан лише на магнітну бурю.

Нагадаємо, раніше фахівці прогнозували низьку сонячну активність упродовж 26–28 жовтня. Сильних магнітних бур та відчутних геомагнітних коливань у ці дні не очікували.

При цьому прогнози космічної погоди можуть змінюватися. Дані про сонячну активність регулярно оновлюють, а найточнішими вважаються прогнози, складені на найближчу добу.

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