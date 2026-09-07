Магнітні бурі 7-8 вересня: якою буде їхня активність

Магнітна буря / © Колаж ТСН

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У понеділок, 7 вересня, сонячна активність буде середньою, тож магнітна буря піднялася до жовтого рівня — К-індексу 14.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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У вівторок, 8 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що також відповідає середніммагнітним бурям.

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Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес.

Раніше ми писали про те, що вплив скандинавського циклону спричинив в Україні грозові зливи та тумани, але в окремих регіонах утримається літня спека до +30 градусів.

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