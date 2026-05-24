Магнітні бурі: до чого готуватися сьогодні, 24 травня

Сьогодні геомагнітна активність не висока / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 24 травня 2026 року, потужних магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітна активність залишатиметься в межах норми, без суттєвих коливань магнітного поля.

Про це пише Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Згідно з прогнозом, максимальний рівень геомагнітної активності 24 травня становитиме Kp 1.67. Це значно нижче рівня магнітної бурі, тому серйозного впливу на самопочуття більшості людей не прогнозують.

Реклама

Фахівці також зазначають, що найближчими днями не очікується потужних потоків сонячного вітру чи сильних спалахів на Сонці. Геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною.

Як покращити самопочуття

Найчутливішими до магнітних бур є люди з хронічними хворобами чи метеозалежністю. У цей період організм може гірше впорюватися з регуляцією нервової та серцево-судинної систем, що і спричиняє дискомфорт.

Найчастіше підвищена сонячна активність викликає головний біль, дратівливість, коливання тиску, порушення сну та зниження працездатності. Особливо вразливими є люди з серцево-судинними захворюваннями, тривалим стресом, а також літні люди.

Що радять робити

Нормалізувати сон. Спати щонайменше вісім годин на добу.

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.

Переглянути щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Новини партнерів