Магнітні бурі на початку грудня: коли очікувати піку активності і кому варто бути обачним

Магнітна буря

Реклама

Від 1 по 5 грудня очікується підвищена геомагнітна активність — можливі магнітні бурі, які можуть вплинути як на самопочуття людей, так і на роботу техніки. Особливо уважними варто бути метеочутливим та людям із хронічними захворюваннями.

Які дні найближчого тижня можуть бути небезпечними, хто у зоні ризику та як знизити вплив магнітних бур на організм, пише РБК-Україна.

Прогноз магнітних бур до 5 грудня

За даними космічних прогнозів, перші дні грудня супроводжуватимуться підвищеною геомагнітною активністю.

Реклама

1 грудня, понеділок — була помірна активність, Kp-4

2 грудня, вівторок — буря почне посилюватися, ввечері до Кр-5

3 грудня, середа — магнітна буря рівня G1 (Kp 5-6)

4 грудня, четвер — магнітна буря рівня G1 (Kp 5-6), найбільш відчутна для метеочутливих

Реклама

5 грудня, п’ятниця — поступове зниження активності до рівня помірної бурі, Kp 3-4

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, спричинене потоком заряджених частинок із Сонця. Коли вони досягають Землі, магнітосфера реагує коливаннями, які ми відчуваємо як бурі.

Інтенсивність вимірюють за шкалою Kp:

Kp 3-4 — помірна активність, можливий легкий дискомфорт.

Kp 5-7 — сильні збурення, що впливають на техніку та самопочуття.

Вплив на техніку

можливі перебої у роботі GPS та супутникових систем

збої у радіозв’язку та комунікаційних лініях

коливання напруги в енергомережах

Вплив на людей

Навіть помірні коливання можуть викликати:

Реклама

головний біль

мігрень

запаморочення

втому

сонливість

перепади настрою

зниження концентрації та уваги

слабкість

роздратованість

загострення хронічних захворювань.

Хто у групі ризику

люди з серцево-судинними захворюваннями

пацієнти з гіпертонією

метеочутливі та метеозалежні люди

люди похилого віку

пацієнти з неврологічними чи ендокринними розладами.

Як захиститись

дотримуватися режиму сну та харчування

уникати стресу та перевантажень

щодня виходити на прогулянку на свіжому повітрі

провітрювати приміщення

пити достатньо води

виділяти час для відпочинку

помірна фізична активність

обмежити кількість кави та енергетичних напоїв, виключити жирну та шкідливу їжу, алкоголь

людям із хронічними хворобами — мати під рукою необхідні ліки

слідкувати за прогнозами та попередженнями вчених.

Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом на зиму.