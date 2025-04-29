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Магнітні бурі у травні: з’явився прогноз космічної погоди на місяць
Сильних магнітних бур у травні не очікується.
У травні буде декілька днів з невеликими магнітними бурями. Водночас сильних бур цього місяця очікувати не варто.
Про це йдеться у прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 — відсутність активності, а 9 — екстремальна магнітна буря).
У травні прогнозують таку космічну погоду:
1 травня — 2 (спокій);
2 травня — 4 (активність);
3 травня — 3 (неспокій);
4 травня — 3 (неспокій);
5 травня — 5 (невелика магнітна буря);
6 травня — 5 (невелика магнітна буря);
7 травня — 4 (активність);
8 травня — 4 (активність);
9 травня — 4 (активність);
10 травня — 4 (активність);
11 травня — 3 (неспокій);
12 травня — 2 (спокій);
13 травня — 2 (спокій);
14 травня — 2 (спокій);
15 травня — 2 (спокій);
16 травня — 4 (активність);
17 травня — 4 (активність);
18 травня — 5 (невелика магнітна буря);
19 травня — 3 (неспокій);
20 травня — 3 (неспокій);
21 травня — 3 (неспокій);
22 травня — 2 (спокій);
23 травня — 2 (спокій);
24 травня — 2 (спокій).
Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.