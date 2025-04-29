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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітні бурі у травні: з’явився прогноз космічної погоди на місяць

Сильних магнітних бур у травні не очікується.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Магнітна буря

Магнітна буря

У травні буде декілька днів з невеликими магнітними бурями. Водночас сильних бур цього місяця очікувати не варто.

Про це йдеться у прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 — відсутність активності, а 9 — екстремальна магнітна буря).

У травні прогнозують таку космічну погоду:

  • 1 травня — 2 (спокій);

  • 2 травня — 4 (активність);

  • 3 травня — 3 (неспокій);

  • 4 травня — 3 (неспокій);

  • 5 травня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 6 травня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 7 травня — 4 (активність);

  • 8 травня — 4 (активність);

  • 9 травня — 4 (активність);

  • 10 травня — 4 (активність);

  • 11 травня — 3 (неспокій);

  • 12 травня — 2 (спокій);

  • 13 травня — 2 (спокій);

  • 14 травня — 2 (спокій);

  • 15 травня — 2 (спокій);

  • 16 травня — 4 (активність);

  • 17 травня — 4 (активність);

  • 18 травня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 19 травня — 3 (неспокій);

  • 20 травня — 3 (неспокій);

  • 21 травня — 3 (неспокій);

  • 22 травня — 2 (спокій);

  • 23 травня — 2 (спокій);

  • 24 травня — 2 (спокій).

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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