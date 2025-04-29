Магнітні бурі у травні: з’явився прогноз космічної погоди на місяць

Магнітна буря

Реклама

У травні буде декілька днів з невеликими магнітними бурями. Водночас сильних бур цього місяця очікувати не варто.

Про це йдеться у прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 — відсутність активності, а 9 — екстремальна магнітна буря).

Реклама

У травні прогнозують таку космічну погоду:

1 травня — 2 (спокій);

2 травня — 4 (активність);

3 травня — 3 (неспокій);

4 травня — 3 (неспокій);

5 травня — 5 (невелика магнітна буря);

6 травня — 5 (невелика магнітна буря);

7 травня — 4 (активність);

8 травня — 4 (активність);

9 травня — 4 (активність);

10 травня — 4 (активність);

11 травня — 3 (неспокій);

12 травня — 2 (спокій);

13 травня — 2 (спокій);

14 травня — 2 (спокій);

15 травня — 2 (спокій);

16 травня — 4 (активність);

17 травня — 4 (активність);

18 травня — 5 (невелика магнітна буря);

19 травня — 3 (неспокій);

20 травня — 3 (неспокій);

21 травня — 3 (неспокій);

22 травня — 2 (спокій);

23 травня — 2 (спокій);

24 травня — 2 (спокій).

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.