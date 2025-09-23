ТСН у соціальних мережах

Магнітні буря 23 вересня: до чого готуватися метеозалежним

23 вересня Землю не оминуть магнітні бурі — експерти розповіли до чого готуватися метеозалежним.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Магнітна буря

Магнітна буря / © ТСН.ua

У вівторок, 23 вересня, на Землі можливе посилення геомагнітної активності. Очікується рівень «активний», який може викликати короткочасні збурення в магнітосфері планети.

Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.

Фахівці пояснюють, що швидкість сонячного потоку зростає через надходження високо­швидкісного потоку з корональної діри на Сонці. Це здатне викликати геомагнітні умови від рівня ACTIVE до шторму G1. 23 вересня може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

У попередні дні активність залишалася спокійною, але в ніч з 22 на 23 вересня вже фіксувався шторм G1. Очікується, що вплив сонячного вітру триватиме ще й протягом 24 вересня, після чого показники мають повернутися до фонових рівнів, адже спрямованих на Землю корональних викидів маси (CME) не спостерігається.

Магнітна буря 23 вересня. Фото: Meteoagent

Магнітна буря 23 вересня. Фото: Meteoagent

Нагадаємо, експерт з космічної погоди Бен Девідсон прогнозує, що Земля може опинитися на порозі катастрофічного геомагнітного катаклізму, здатного знищити більшість людей на планеті.

