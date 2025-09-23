- Дата публікації
Магнітні буря 23 вересня: до чого готуватися метеозалежним
23 вересня Землю не оминуть магнітні бурі — експерти розповіли до чого готуватися метеозалежним.
У вівторок, 23 вересня, на Землі можливе посилення геомагнітної активності. Очікується рівень «активний», який може викликати короткочасні збурення в магнітосфері планети.
Про це повідомили Meteoagent і Британська геологічна служба.
Фахівці пояснюють, що швидкість сонячного потоку зростає через надходження високошвидкісного потоку з корональної діри на Сонці. Це здатне викликати геомагнітні умови від рівня ACTIVE до шторму G1. 23 вересня може впливати на самопочуття метеозалежних людей.
У попередні дні активність залишалася спокійною, але в ніч з 22 на 23 вересня вже фіксувався шторм G1. Очікується, що вплив сонячного вітру триватиме ще й протягом 24 вересня, після чого показники мають повернутися до фонових рівнів, адже спрямованих на Землю корональних викидів маси (CME) не спостерігається.
