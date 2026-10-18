Магніти на холодильнику: причина зайвих витрат на електроенергію, про яку мало хто знає

Магнітики на холодильнику / © pixabay.com

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Магніти на дверцятах холодильника самі по собі не збільшують споживання електроенергії. Однак об’ємні сувеніри та важкі декоративні елементи, розміщені в невдалому місці, можуть заважати дверцятам щільно зачинятися. Через це холодильник втрачатиме холод, а компресор працюватиме інтенсивніше, що може позначитися на рахунках за світло.

Про це пише угорське видання Blikk.

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Поширене уявлення про те, що звичайні магніти порушують роботу мотора або електроніки холодильника, є міфом. Основна проблема полягає не в магнітному полі, а в тому, чи можуть предмети на дверцятах перешкоджати їхньому повному закриттю.

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Тонкі декоративні магніти зазвичай не становлять загрози для побутової техніки. Натомість товсті сувеніри, металеві затискачі або магнітні дошки, особливо біля країв дверцят, іноді заважають ущільнювачу щільно прилягати до корпусу.

У такому разі всередину потрапляє тепле повітря, підвищується вологість, а компресор змушений працювати довше, щоб підтримувати задану температуру. Наслідками також можуть бути конденсат і надмірне утворення льоду в морозильній камері.

Як виявити проблему

Виявити можливу проблему можна самостійно менш ніж за хвилину. Для цього знадобиться звичайний аркуш паперу.

Потрібно помістити його між гумовим ущільнювачем і корпусом холодильника, зачинити дверцята та спробувати витягнути аркуш. Якщо папір легко вислизає в певному місці, це може свідчити про недостатньо щільне прилягання ущільнювача.

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Якщо дверцята зачиняються нещільно, варто перевірити, чи не заважають їм магніти або інші предмети. За потреби можна змінити їхнє розташування або перевірити стан ущільнювача.

Щоб уникнути зайвих витрат електроенергії, важливо також не залишати дверцята відчиненими надовго. Саме втрата холоду, а не наявність магнітів як таких, може змусити холодильник споживати більше електроенергії.

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