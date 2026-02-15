Макарони будуть смачними та ніжними навіть без вершкового масла: додайте це у воду під час варіння

Що додати в макарони замість вершкового масла / © pixabay.com

Багато хто звик додавати у макарони вершкове масло, вважаючи, що саме воно робить їх ніжними, розсипчастими та ароматними. Але є один кулінарний трюк, який дозволяє отримати чудовий результат навіть без масла. Його використовують італійські господині, коли хочуть підкреслити смак страви, не перевантажуючи її зайвими жирами. Секрет полягає у простому інгредієнті, який є практично на кожній кухні.

Що додати у воду під час варіння макаронів замість вершкового масла

Оливкова олія холодного віджимання. Достатньо лише чайної ложки якісної оливкової олії на каструлю, щоб макарони під час варіння не злипалися, ставали м’якшими та еластичнішими, отримували легкий аромат, краще поєднувалися з соусами. На відміну від вершкового масла, оливкова олія зберігає натуральний смак пасти і робить її текстуру більш ніжною. Сіль у правильній кількості. Часто макарони виходять прісними, і господині помилково думають, що це через відсутність масла. Насправді ж основний смак формує сіль. Ідеальна пропорція: 1 столова ложка солі на 3-4 літри води. Такий солоний розчин дозволяє макаронам розкрити свій природний смак. Часник або лавровий лист для аромату. Якщо хочете надати пасті легкої пікантності, додайте один цілий зубчик часнику чи половинку лаврового листа. Під час варіння ці інгредієнти віддають легкий аромат, тому страва виходить насиченою на смак. Такі макарони можна їсти навіть без соусу.

Чому оливкова олія значно краща за вершкове масло