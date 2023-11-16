Макіяж для навислих повік та збільшення очей : основні лайфгаки, як скорегувати погляд

Якщо верхня повіка повністю або частково перекриває рухливу частину, її вважають навислою. Найчастіше такий недолік виникає через послаблення м'язів, вікові зміни, які відбуваються після 40, проте для деяких жінок це є анатомічною особливістю.

Візуально форму можна скоректувати за допомогою певних хитрощів макіяжу. Вони допоможуть зробити очі більшими та виразнішими.

При нависанні шкіри практично уся косметика при відкритті очей опиняється під складкою шкіри та може розмазуватися, перетворюючись на брудну пляму. Щоб цього не сталося, а мейк вийшов акуратним і виразним слід дотримуватися певних правил.

Правила нанесення макіяжу на навислі повіки

Наносити косметику потрібно з розплющеними очима. Досвідчені візажисти рекомендують наносити макіяж дивлячись на себе в дзеркало прямо і не підводячи брови. Тільки в цьому випадку природна складка буде чітко видна, а при закритому зрозуміти де вона розташована не можна., тому якісно скоректувати недолік у вигляді нависання не можливо буде.

Уникати різких ліній. Подовжені графічні стрілки не лише не скоректують погляд, але і притягнуть ще більшу увагу до дефекту, створять ефект втоми та додадуть пару-трійку років до віку. Те ж саме торкається і контурного обведення.

Використовуємо пастельні тони. Це не означає, що тепер потрібно фарбуватися виключно у бежево-коричневій гаммі, кольорові засоби теж підійдуть, але кольори мають бути м'якими, пастельними, а лінії — ретельно розтушовані. При яскравому макіяжі для навислих повік важливо стежити за тим, щоб яскравий колір був ретельно розтушований, а його межа виходила за межі нерухомої частини.

Перламутр під забороною. Будь-які виблискуючі фактури ще більше посилять нависання, тому користуватися ними потрібно з крайньою обережністю і переважно у внутрішніх кутах ока. Те ж саме торкається і рідких текстур з вологим фінішем, які вмить скотяться і будуть мати не гарний вигляд, підкреслюючи недолік.

Використовуємо методи відвернення уваги від повік. В першу чергу, зробити дефект непомітним і відвернути увагу від проблеми здатний виразний мейкап брів і вій. Віям слід приділити особливу увагу тому, що при правильному застосуванні туші це зробити найлегше.

Як нанести макіяж на очі з навислими повіками

Зробити правильний мейкап брів. Якщо зробити їх форму прямою та широкою, ви ризикуєте посилити нависання та зробите погляд важким Оптимальний варіант — форма з невеликим заломом, в який хвостик знаходиться трохи вище за основу. Не опускайте кінчики брів надто низько, навпаки, трохи підніміть їх. Ця фішка візуально скоригує навислу повіку.

Наносити тіні світлого відтінку на всю рухливу повіку, а не тільки на частину нижче складки шкіри, що нависає. Тіні світлого тону необхідно розподілити по внутрішньому куточку і покрити ними рухливу поверхню, не доходячи до зовнішнього кута. Край нанесення не повинен виходити за складку.

Темним відтінком підкреслюємо зовнішній кут приблизно на третину по краю зростання нижніх вій, відводячи продукт у напрямі скронь для отримання невеликої стрілки. Цим же кольором заповнюємо зовнішній куточок згори, тушуючи продукт діагональними рухами. Щоб відвернути увагу від складки, що природно розташована, малюємо «фальшиву» складку трохи вище своєї за допомогою темних тіней, рухаючись у бік перенісся.

Розставляємо акценти. Світлий засіб точково наносимо у внутрішні кути, на центр рухливої частини та на зону під бровою, а також на поверхню від внутрішнього куточка до центру.

Густо фарбуємо вії та робимо на них акцент у макіяжі. Покриваємо їх двома шарами чорної туші з ефектом подовження, приділяючи особливу увагу зовнішній і прикореневій зоні.

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