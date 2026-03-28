Малахітові крашанки - лише два інгредієнти і великодні яйця матимуть дорогий відтінок

Розкішні крашанки можна зробити без жодної хімії. Натуральний спосіб фарбування, надасть яйцям глибокий малахітовий відтінок.

Віра Хмельницька
Крашанки. / © pixabay.com

Великодні яйця можна пофарбувати без магазинних барвників. Існує простий і натуральний метод фарбування, який створює розкішний малахітовий колір. Що важливо - інгредієнти є майже на кожній кухні.

Як зробити малахітові великодні яйця, розповіли автори українського кулінарного Instagram-блогу recepti_for.you.

Для фарбування яєць знадобляться:

  • жменя чаю каркаде

  • 1 ст.л куркуми

  • 2 ст.л.оцту

Приготування

  1. Яйця покладіть до каструлі та залийте холодною водою. Додайте каркаде і куркуму. Поставте на вогонь.

  2. Після закипання додайте оцет. Варіть яйця ще 10 хвилин.

  3. Зніміть каструлю з вогню й залиште на кілька години. Після цього викладіть яйця на паперовий рушник, аби вони висохли.

  4. Крашанки можна прикрасити сусальним золотом: змастіть руки яєчним білком, додайте поталь і потріть яйце.

  5. Коли білок висохне, напилення не обсипатиметься. Для додаткового блиску можна змастити яйце олією.

Нагадаємо, ми писали про те, що обов'язково слід покласти у великодній кошик, окрім крашанок.

