Малахітові крашанки - лише два інгредієнти і великодні яйця матимуть дорогий відтінок
Розкішні крашанки можна зробити без жодної хімії. Натуральний спосіб фарбування, надасть яйцям глибокий малахітовий відтінок.
Великодні яйця можна пофарбувати без магазинних барвників. Існує простий і натуральний метод фарбування, який створює розкішний малахітовий колір. Що важливо - інгредієнти є майже на кожній кухні.
Як зробити малахітові великодні яйця, розповіли автори українського кулінарного Instagram-блогу recepti_for.you.
Для фарбування яєць знадобляться:
жменя чаю каркаде
1 ст.л куркуми
2 ст.л.оцту
Приготування
Яйця покладіть до каструлі та залийте холодною водою. Додайте каркаде і куркуму. Поставте на вогонь.
Після закипання додайте оцет. Варіть яйця ще 10 хвилин.
Зніміть каструлю з вогню й залиште на кілька години. Після цього викладіть яйця на паперовий рушник, аби вони висохли.
Крашанки можна прикрасити сусальним золотом: змастіть руки яєчним білком, додайте поталь і потріть яйце.
Коли білок висохне, напилення не обсипатиметься. Для додаткового блиску можна змастити яйце олією.
