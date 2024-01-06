Маленька кулінарна хитрість, яка змінює все: навіщо додавати в фарш для котлет мінералку

Досить складно в сучасному світі вигадати новий рецепт. Але можна вдосконалити давно улюблену страву. Наприклад, котлети.

Так, деякі кулінари рекомендують додавати до фаршу для котлет звичайну мінеральну воду. Розберемося, навіщо так робити і скільки води на кілограм фаршу потрібно брати, щоб він не поплив.

Це один з секретів приготування давно відомої страви. Зазвичай, щоб котлети стали більш соковитими до них додають овочі, солоні огірки, томатний сік. Але також можна спробувати додати газовану мінеральну воду. Це досить незвичайний варіант.

Мінеральну воду можна додавати до яловичого, курячого чи змішаного фаршу. Більше того, кулінари стверджують, що цей інгредієнт додатково розкриє смак та аромат спецій.

Багато хто переживає, що рідина зіпсує фарш, зробить його надто рідким, однак без неї котлети виходять сухими і не смачними. Навіть якщо ви додаєте всі інші компоненти в точності за рецептом.

Скільки ж газованої мінеральної води потрібно лити, щоб котлети не "попливли"? Тут важливо пам'ятати про пропорції і на 600-700 г готового фаршу додавати не більше 100 мл води.

Далі ретельно перемішайте всі компоненти, залишіть фарш на декілька хвилин, щоб він настоявся і наситився смаком спецій. Завдяки цій хитрості можна знизити кількість хліба, що додається у котлети. А це допомагає значно зменшити калорійність страви.

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