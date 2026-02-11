Маленьке диво для самотньої людини: як піцерія врятувала найсумніший день народження

Працівники піцерії зробили своєму клієнтові сюрприз і змогли підняти йому настрій попри те, що родина забула привітати його з днем народження / © unsplash.com

Користувач соцмереж поділився емоційною історією про те, як звичайне замовлення піци врятувало його настрій у день народження. Чоловік, про свято якого забули навіть найближчі родичі, вирішив влаштувати собі скромну вечерю, але залишив кухарям дуже специфічну інструкцію.

Про цей випадок людяності та уваги до деталей розповідає Mirror.

«Щоб вас не звільнили»

Замовлення складалося з веганської піци, нагетсів та газованої води. Але найважливішою частиною був супровідний коментар.

Клієнт написав: «У мене день народження, і навіть моя сім’я мені не зателефонувала. Мені сумно, і я дуже люблю оливки. Будь ласка, покладіть стільки чорних оливок, скільки зможете. Я хочу, щоб їх було так багато, щоб ви почали сумніватися у моєму і вашому психічному здоров’ї. Стільки, скільки зможете покласти, щоб вас не звільнили. Дякую».

Реакція закладу

Коли кур’єр привіз їжу, замовник був приголомшений. Піца була настільки густо вкрита чорними оливками, що під ними ледве проглядався сир — кухарі сприйняли прохання буквально.

Але головним сюрпризом стала не начинка. На внутрішній стороні коробки працівники від руки намалювали святковий торт зі свічками та написали великими літерами «З Днем народження».

«Іноді навіть найменші жести можуть означати найбільше», — зізнався розчулений іменинник.

У мережі цей вчинок назвали «надзвичайно милим», а користувачі зазначили, що персонал закладу заслуговує на найвищу похвалу за те, що не проігнорував сумного клієнта в його особливий день.

