Малюнки на туалетному папері мають приховану функцію: виробники розкрили секрет

Квіточки й ромби на туалетному папері / © Фото з відкритих джерел

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Якщо придивитися до рулону туалетного паперу, можна помітити дрібні ромби, хвилясті лінії, крапки або квіточки. На перший погляд здається, що ці малюнки потрібні лише для краси, однак вони мають і практичне призначення. Виробники використовують спеціальне тиснення, щоб впливати на структуру паперу, його м’якість і міцність.

Про це пише Good Housekeeping.

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Навіщо на туалетний папір наносять візерунки

Насамперед малюнки допомагають виробникам відрізняти свою продукцію від конкурентів. Як і логотипи на упаковках, характерні ромби, крапки або квіточки роблять папір певного бренду впізнаваним.

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Проте декоративна функція — лише частина пояснення. Візерунки створюють за допомогою тиснення, або ембосування: після виготовлення паперу на його поверхні пресують рельєфний малюнок.

Цей процес змінює структуру матеріалу. Якщо туалетний папір складається з кількох шарів, тиснення допомагає їм з’єднуватися між собою завдяки невеликим точкам контакту. Це важливо, щоб шари не розходилися під час використання.

Водночас малюнок впливає на те, яким папір відчувається на дотик і як він поводиться під час контакту з вологою. Тому виробники добирають візерунки не лише за зовнішнім виглядом, а й відповідно до характеристик, яких хочуть досягти.

Як візерунки впливають на м’якість і поглинання вологи

Рельєфна поверхня може робити туалетний папір об’ємнішим і приємнішим на дотик. Однак різні малюнки дають різний результат: одні допомагають створити відчуття пухкості, інші краще підтримують цілісність і міцність матеріалу.

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Дослідження також показують, що тиснення може впливати на поглинання вологи, м’якість і міцність паперу. Водночас немає правила, за яким певний малюнок завжди забезпечує найкращі характеристики. Багато залежить від форми рельєфу та особливостей самого паперу.

Деякі виробники навіть поєднують кілька візерунків в одному виробі. Наприклад, геометричний рельєф може допомагати з’єднувати шари, а поверх нього наносять декоративний малюнок. Так намагаються поєднати комфорт, приємну текстуру та достатню міцність.

Який візерунок на туалетному папері найкращий

Універсального варіанта немає. Під час розроблення туалетного паперу виробникам доводиться шукати баланс між кількома характеристиками — м’якістю, поглинанням вологи, міцністю та здатністю зберігати цілісність під час використання.

Наприклад, рельєф, який робить папір об’ємнішим, може посилювати відчуття м’якості, але не обов’язково забезпечуватиме найкращу міцність. Інший малюнок може краще з’єднувати шари, проте не давати такого самого відчуття пухкості.

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Дослідження властивостей тисненого паперу підтверджують, що зміна малюнка може по-різному впливати на його характеристики. Тому за самим лише візерунком неможливо визначити, наскільки якісним буде рулон.

Отже, квіточки, крапки й ромби — не просто прикраса. Вони допомагають виробникам формувати властивості паперу, хоча під час вибору все одно варто зважати на загальну якість продукції, а не лише на зовнішній вигляд.

Секрети візерунків туалетного паперу / © ТСН

Що ще варто знати про паперові засоби в побуті

Під час купівлі туалетного паперу важливі не лише малюнок і м’якість. Фахівці радять звертати увагу на кількість шарів, щільність і склад матеріалу, зазначені на упаковці. Водночас дорожчий або товстіший папір не обов’язково буде найкращим варіантом для всіх: значення мають і комфорт, і призначення виробу. Тому перед купівлею варто враховувати характеристики туалетного паперу, а не орієнтуватися лише на ціну.

Туалетний папір також відрізняється від звичайних серветок, офісного паперу й кухонних рушників здатністю розпадатися у воді. Матеріали, які не призначені для змивання, можуть довше залишатися цілими та сприяти засміченню труб. Тому навіть у разі, коли звичайний папір здається зручною заміною, не варто використовувати його в туалеті.

Кухонні паперові рушники мають інше завдання — швидко вбирати зайву вологу. Їх використовують не лише під час приготування їжі, а й для зберігання овочів, фруктів і зелені в холодильнику: папір поглинає конденсат, який може прискорювати псування продуктів. У такому разі важливо регулярно замінювати вологі аркуші, щоб вони не накопичували воду. Такий спосіб допомагає довше зберігати свіжість продуктів у холодильнику.

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