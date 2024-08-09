Мало хто знає: в Фінляндії не користуються губкою для миття посуду — що беруть натомість

А чи знали ви, що у Фінляндії та деяких інших країнах Європи не використовують губки для миття посуду?

В багатьох європейських країнах, зокрема і Фінляндії, почали відмовлятися від використання губок для миття посуду. А в деяких такий предмет на кухні навіть заборонений.

Заборона на губки з'явилася тому, що їх доволі складно утилізувати, а у природі один такий предмет розкладатиметься близько пів століття.

Чим же миють посуд саме у Фінляндії? В цій країні заведено використовувати спеціальний предмет – щітку. Називається вона "аstiaharja". З фінської так і перекладається – "щітка для миття посуду". В деяких фінських оселях можна навіть побачити більш "просунуту" версію – щітка приєднана до шланга з мийкою та ємністю для подавання гелю.

Фахівці зазначають, що губка дійсно є не найкращим винаходом для миття посуду. І не лише через те, що вона довго розкладається, а тому є неекологічною. У неї пориста й сітчаста текстура, в якій волога затримується надовго, через що створюються ідеальні умови для розвитку бактерій і грибків.

Це було доведено вже багатьма дослідженнями. Існували навіть експерименти з оптимального способу знезараження губки для миття посуду. Найкраще, кажуть спеціалісти, робити це в посудомийній машині (там буде вбито до 57% бактерій). Доволі ефективними способами є кип'ятіння (47%) і прання в пральній машині (43%). А ось мікрохвильова піч бактерії майже не знищує.

Чим же можна замінити губку? Фіни дійсно зробили найкраще, адже саме щітка є найефективнішою альтернативою. Між її щетинками не така щільна відстань, а тому вона краще просихає між використаннями. В ідеалі, звісно, найкраще користуватися посудомийною машиною.

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