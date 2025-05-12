Мало хто здогадується, яка причина: чому чоловіки не застібають нижній ґудзик на піджаку

Чому не прийнято застібати нижній ґудзик на чоловічому піджаку / © Pixabay

Реклама

Це відоме правило ділового стилю часто формулюють так: «іноді — завжди — ніколи».

А чи замислювалися ви, звідки походить це модне правило?

Як чинити, якщо ваш піджак має лише один або два ґудзики? І як бути, коли йдеться про двобортний фасон із шістьма ґудзиками — які з них застібати, а які залишати відкритими?

Реклама

Історія цього правила

У часи зародження чоловічого ділового костюма як щоденного вбрання для джентльменів — а це відбувалося у Вікторіанській Англії — не існувало чітко визначених правил щодо того, як саме слід носити або застібати піджаки.

Якщо переглянути архівні модні журнали та ілюстрації з кінця ХІХ століття, легко помітити, що чоловіки носили жакети з будь-якою кількістю ґудзиків — від одного до п’яти — і застібали їх на власний розсуд, керуючись радше смаком, а не стандартами.

Втім, згодом у цьому питанні відбулася радикальна зміна — і все завдяки одній впливовій постаті.

Відомий британський модельєр Норман Хартнелл, який від 1938 року створював вбрання для короля Георга VI, стверджував, що нині поширене правило незастібання нижнього ґудзика чоловічого піджака бере початок від короля Едуарда VII.

Реклама

Напередодні своєї коронації 1901 року майбутній монарх настільки погладшав — обхват його талії сягав 122 см — що просто фізично не міг застібнути нижній ґудзик на піджаках і жилетах. Відтоді він почав свідомо залишати цей ґудзик розстібнутим не лише з практичних міркувань, а й заради зручності, особливо коли сидів у сідлі під час верхової їзди.

Його почин швидко перейняли придворні, які прагнули наслідувати стиль і манери короля. Цей жест невимушеної елегантності згодом трансформувався у норму чоловічого етикету. А завдяки глобальному впливу Британської імперії, звичка залишати нижній ґудзик піджака відкритим поширилася по всьому світу й закріпилася як класичне правило модного дрес-коду.

Сьогодні ця традиція настільки вкоренилася, що більшість сучасних кравців навмисно конструюють піджаки з урахуванням того, що нижній ґудзик залишатиметься незастібнутим — це необхідно для правильного силуету й гармонійної драпіровки тканини.

Якщо проігнорувати правило і застібнути нижній ґудзик, це суттєво обмежить свободу рухів і негативно позначиться на зовнішньому вигляді.

Реклама

На однобортному піджаку з двома або трьома ґудзиками така помилка призводить до того, що піджак надто стягується в ділянці стегон, тканина натягується з боків, утворюючи неестетичні складки, а силует втрачає свою витонченість і виглядає незграбно.

Як правильно носити піджаки з різною кількість ґудзиків

Існує два основні види чоловічих піджаків — однобортні та двобортні — і відрізнити їх доволі просто. Однобортні моделі мають від одного до трьох ґудзиків, розташованих у вертикальний ряд, тоді як двобортні характеризуються двома паралельними рядами ґудзиків, у кожному з яких зазвичай два або три.

Як правильно застібати однобортний піджак з одним ґудзиком:

Якщо ваш піджак має лише один ґудзик (часто це смокінг), його слід застібати в положенні стоячи, щоб зберігати охайний та витончений вигляд.

Як тільки ви сідаєте, ґудзик слід розстебнути, щоб уникнути зайвих натягів тканини та неестетичних складок, які можуть зіпсувати лінію костюма та створити враження скутості.

Як застібати однобортний піджак із двома ґудзиками:

Реклама

У разі, коли є два ґудзики усе досить просто: верхній завжди застібають, коли стоїте, і розстібають, коли сідаєте. Нижній же ніколи не слід застібати. Сучасні піджаки такого типу скроєні з урахуванням цієї норми — застібнутий нижній ґудзик псує посадку виробу й створює враження недбалості.

Як застібати однобортний піджак із трьома ґудзиками:

Для моделей із трьома ґудзиками діє відоме правило: іноді — завжди — ніколи. Це означає, що верхній ґудзик можна застібати або ні, середній — обов’язково застібати у положенні стоячи, а нижній — залишати відкритим за будь-яких обставин.

Якщо у піджака вузькі лацкани, доречно застібати два верхні ґудзики для кращого вигляду.

Як застібати двобортний піджак:

Двобортні моделі мають іншу логіку: їх слід носити застібнутими навіть у сидячому положенні.

Винятком може бути лише найнижчий ґудзик — його іноді залишають розстібнутим, але це не суворе правило, а радше варіант за бажанням.

Сам фасон двобортного піджака передбачає, що він має залишатися застібнутим для збереження правильного силуету.