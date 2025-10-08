Мало хто знає, як зберігати банани: існує один секрет

Банани. / © Credits

Банани – дуже популярні фрукти серед українців. Втім, через неправильне зберігання вони швидко втрачають свою твердість і через деякий час стають несмачними. Щоб уникнути цього, важливо знати, як правильно їх зберігати.

Як зберігати банани

Спосіб зберігання бананів перш за все залежить від ступеня їхньої стиглості. Втім, найкраще залишати ще зелені фрукти за кімнатної температури - так вони незабаром розм’якнуть і пожовтять.

Якщо ж ваші банани вже дуже стиглі, то зберігати їх слід окремо від інших фруктів. Інакше вони швидко стануть м’якими.

Чи можна зберігати банани в холодильнику

Гарний спосіб зберігання бананів, особливо влітку, – це охолодження стиглих фруктів. Низькі температури уповільнять процес дозрівання та довше збережуть їх свіжими. Однак слід пам’ятати, що після кількох днів зберігання за такого способу шкірка банана потемніє. Фрукт перестане виглядати апетитно.

Як прискорити дозрівання бананів

Якщо ви купили зелені банани і хочете, щоб вони швидко дозріли, краще їх покласти поруч з іншими фруктами. Етилен, який вони виділяють, зробить банани м’якшими та солодшими наступного дня.

Ідеальний трюк для зберігання бананів

Чудовий трюк для тих, хто вважає за краще тримати банани на видноті, – це обгорнути їх плодоніжки харчовою плівкою або алюмінієвою фольгою. Це захистить ділянку, де вивільняється етиловий спирт, відповідальний за дозрівання. Таким чином фрукти довше залишатимуться свіжими.

