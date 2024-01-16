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Маля чи немовля: як правильно українською називати маленьку дитинку

Маля чи немовля: як правильно українською називати маленьку дитинку

Як правильно українською назвати маленьку дитину / Фото: Freepik

"Дитина", "маля" та "немовля" - це слова, якими називають діток різного віку.

"Маля" та "немовля" – це слова, які мають різне смислове навантаження. Експерти групи "Мова та акули пера" розповіли у своєму дописі на сторінці Facebook, коли буде доречнішим вживання того чи іншого слова.

Як правильно українською мовою – маля чи немовля

Немовлям називають дитину у віці від першого дня народження до року. Розрізняють два вікові періоди у немовлят: перші чотири тижні після народження і грудний вік – від чотирьох тижнів до року. Ще маленьку дитинку грудного віку можна назвати пестливо-зменшувальними словами – немовлятко і немовляточко.

Малям називають маленьку дитину від року, дошкільня і дитину, яка пішла до першого класу. Це розмовне слово і воно має кілька синонімів:

  • малюк;
  • малеча;
  • малятко;
  • дошколя;
  • дитя.

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