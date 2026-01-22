Мама поганого не порадить, або як не падати в ожеледицю

Що робити, коли слизько// фото: darina_body_code / Instagram

Зимові вулиці часто перетворюються на справжню ковзанку, де навіть найдорожче брендове взуття не гарантує стійкості. Коли тротуари вкриваються підступним льодом, на допомогу приходять прості народні методи, перевірені поколіннями. Ці поради можуть здатися незвичайними, проте вони реально рятують від травм та падінь.

Епатажний метод зі шкарпетками

Українська блогерка у своєму відео нагадала про надзвичайно ефективний спосіб, який гарантує «рівень зчеплення бог». Суть лайфхаку полягає в тому, щоб натягнути звичайні старі шкарпетки на передню частину зимового взуття прямо поверх підошви. Хоча такий вигляд може здатися оточуючим дещо дивним, авторка запевняє, що це дозволяє ходити по кризі так само впевнено, як по сухому асфальту. Коментатори під відео підтвердили, що саме так їх свого часу вчили робити мами, адже безпека та цілісність кісток значно важливіші за естетичний вигляд.

Інші доступні засоби, щоб взуття не було слизьким

Якщо варіант зі шкарпетками здається вам занадто сміливим, існують інші бюджетні альтернативи для покращення тертя підошви.

Одним із найпростіших рішень є звичайний медичний пластир на тканинній основі, який клеять хрест-навхрест на суху та чисту підошву. Такий захист тримається не дуже довго, але його цілком достатньо, щоб безпечно дійти до роботи або магазину.

Також можна скористатися наждачним папером на тканинній основі, невеликі шматочки якого приклеюють до п’яти та носка взуття для створення шорсткої поверхні.

Радикальні методи для максимальної стійкості

Для тих, хто шукає довготривалий ефект, підійде спосіб із використанням суперклею та піску. Потрібно нанести клей зигзагами на підошву і, не чекаючи висихання, рясно присипати ці місця крупним річковим піском. Після застигання утворюється імпровізований абразивний шар, який чудово тримає зчеплення.

Якщо ж під рукою немає клею, деякі господині радять натерти підошву розрізаною навпіл сирою картоплею. Крохмаль, що міститься в овочі, на деякий час створює захисну плівку, яка зменшує ковзання на свіжому льоду.