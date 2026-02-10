Маму розкритикували за ім’я дитини у стилі "Голодних ігор" (фото)

Інфлюенсерку рознесли за дивне ім’я доньки / © Unsplash

Американську інфлюенсерку та матір чотирьох дітей Райдeл Фанк розкритикували в соцмережах через незвичне ім’я її наймолодшої дитини, яке користувачі порівняли з антиутопією «Голодні ігри».

Про народження доньки Фанк повідомила в Instagram ще торік, а нещодавно дівчинці виповнився один рік. Саме тоді ім’я дитини знову викликало хвилю обговорень серед підписників. Інфлюенсерка назвала доньку Sugar Lover, тож повне ім’я дитини — Sugar Lover Funk.

Реакція аудиторії виявилася неоднозначною. Частина користувачів соцмереж різко розкритикувала вибір імені. Деякі коментатори зауважили, що батьки мають пам’ятати, що діти виростають і житимуть з цими іменами у дорослому віці.

Райдeл Фанк із донечкою Фото: instagram.com/rydelfunk

Реакція користувачів

«Ми з кожним днем усе ближче до того, щоб „Голодні ігри“ стали реальністю», — написав один із користувачів.

Інші припустили, що діти з такими іменами змінять їх одразу після досягнення повноліття.

Втім, знайшлися й ті, хто став на захист матері. Прихильники Фанк наголосили, що унікальні імена допомагають дітям вирізнятися, а батьки мають право на власний вибір.

«Деякі люди просто хочуть дати своїм дітям незвичні імена — це варто поважати», — зазначив один із користувачів.

Райдел Фанк виховує чотирьох дітей, яких звати Super, Sweetie, Storm та Sugar. У коментарях також з’явилися припущення, що ці імена можуть бути псевдонімами, які родина використовує в соцмережах, аби захистити приватність дітей. Однак сама інфлюенсерка ці чутки наразі не коментувала.

Нагадаємо, існують дитячі імена, які заборонені у різних країнах світу. Так, у Франції було заборонено ім'я Фрейз. А у Саудівській Аравії не можна дитину назвати Ліндою.

Тим часом Артем, Матвій, Марк — це не просто слова, а ключі до характеру, що пульсує духом сучасної України, вважають батьки, які назвали цими іменами своїх хлопчиків.