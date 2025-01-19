Мандарини корисні, але не для всіх: як може нашкодити цей смачний фрукт

Мандарини дуже популярні в Україні та є одним із символів зими, адже найкраще смакують у цю пору років. Окрім того, що ці фрукти дуже смачні, вони ще й дуже корисні. У них присутні вітаміни групи В, калій, кальцій, магній, мідь, фтор. Втім, в деяких випадках мандарини можуть і нашкодити організму.

Про користь і шкоду мандаринів - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Користь мандаринів

1. Взимку ці жовтогарячі фрукти є одними з рятівників нашого імунітету в період. В цю пору року вміст вітаміну С є мінімальним. Натомість потреби у ньому зростають на тлі сезонних бактеріальних та вірусних атак.

2. Споживання мандарин підтримують роботу серцево-судинної системи: сприяють зміцненню стінок артерій та капілярів, а також знижують рівень холестерину.

3. Фрукти поліпшують травлення. Адже клітковина стимулює зростання корисної мікробіоти в кишківнику та покращує його моторику. Крім того, антиоксидантні сполуки захищають підшлункову залозу від агресії вільних радикалів, харчові волокна уповільнюють всмоктування глюкози, сприяючи регуляції рівня цукру на крові..

4. Мандарини в раціоні є захистом від вікових захворювань, пов'язаних із системним запаленням. Зокрема, з остеопорозом та діабетом. Також вж

5. Вживання фрукту допомагає стабілізувати психоемоційний стан та підтримують роботу нервової системи, а також покращують пам'ять та концентрацію уваги.

Шкода мандаринів

1. Незважаючи на багато користі, мандарини можуть і зашкодити. Наприклад, якщо з'їсти забагато цих фруктів. Протягом дня можна поласувати кількома мандаринками середнього розміру, а за один раз - лише однією-двома штуками. Інакше - через велику кількість клітковини, може з'явитися біль у шлунку та здуття. Кишківнику буде важко впоратися з цим.

2. Алергія - досить поширене явище, якщо з'їсти забагато мандаринів. Варто звертати увагу на такі симптоми, як почервоніння шкіри, висипання, сльозотеча, нежить, кашель

3. Якщо поєднати мандарини не з тими продуктами, то це також може обернутися шкодою. Під час зустрічі у травному тракті з молоком є ризик надлишкового утворення газів.

4. Лікарі радять людям з гастритами не вживати ці фрукти на голодний шлунок через присутність кислот, які подразнюють слизову оболонку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим потрібно залити мандаринові шкірки, щоб вийшов найкращий засіб для чищення та прибирання.

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