"Мандрівник у часі" назвав 5 речей, які зникнуть через 30 років: про це має знати кожен

Блогер, який позиціонує себе "мандрівником у часі", назвав предмети, яких не буде через кілька десятиліть, бо вони стануть непотрібними.

Ресурс "Medium" опублікував прогноз одного блогера, в якому йдеться про речі, яких уже не буде в майбутньому. Розповідаємо, посилаючись на матеріал "РБК-Україна", що через кілька десятиліть зникне назавжди з нашого життя.

Яких речей через 30 років не буде, вони стануть непотрібними в майбутньому

Годинник. Перший годинник було винайдено ще у 1500 році. Спочатку вони мали вигляд яйця, їх носили в кишені. Наразі годинники є у смартфонах, тому скоро в них відпаде потреба. Дуже багаті люди, можливо, ще носитимуть на руці дорогі годинники як аксесуар для підтвердження статусу.

Перший годинник було винайдено ще у 1500 році. Спочатку вони мали вигляд яйця, їх носили в кишені. Наразі годинники є у смартфонах, тому скоро в них відпаде потреба. Дуже багаті люди, можливо, ще носитимуть на руці дорогі годинники як аксесуар для підтвердження статусу. Книжки. Прогнозують, що в майбутньому книжки будуть лише у цифровому вигляді, тому відпаде потреба у їх друкуванні. Наскільки такий прогноз відповідає дійсності, покаже час.

Прогнозують, що в майбутньому книжки будуть лише у цифровому вигляді, тому відпаде потреба у їх друкуванні. Наскільки такий прогноз відповідає дійсності, покаже час. Касові апарати. Перший касовий апарат було винайдено в штаті Огайо (США). У 1884 році було запущено масове виробництво касових апаратів відомою американською компанією NCR. Їх використовують для обліку фінансових операцій та ведення бухгалтерії. Однак у 2020 році пандемія внесла свої корективи в життя, у багатьох супермаркетах почали працювати каси самообслуговування. Тому прогнозується, що ці обчислювальні машинки скоро зникнуть назавжди.

Перший касовий апарат було винайдено в штаті Огайо (США). У 1884 році було запущено масове виробництво касових апаратів відомою американською компанією NCR. Їх використовують для обліку фінансових операцій та ведення бухгалтерії. Однак у 2020 році пандемія внесла свої корективи в життя, у багатьох супермаркетах почали працювати каси самообслуговування. Тому прогнозується, що ці обчислювальні машинки скоро зникнуть назавжди. Кінотеатри. Перші кінотеатри кінця ХІХ століття були схожі на торгові павільйони чи намети, в яких показували нові фільми. Наразі стримінгові платформи замінили кінотеатри, більше не треба купувати квитки й кудись виходити, будь-який новий фільм можна подивитися вдома.

Перші кінотеатри кінця ХІХ століття були схожі на торгові павільйони чи намети, в яких показували нові фільми. Наразі стримінгові платформи замінили кінотеатри, більше не треба купувати квитки й кудись виходити, будь-який новий фільм можна подивитися вдома. Робочі місця, які замінить ШІ. За даними новинного ресурсу BBC, штучний інтелект може замінити 300 мільйонів робітників. Це будуть ті професії, де є можливість генерувати ідеї, контент, фотографії, програмне забезпечення за допомогою інструментів ШІ.

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