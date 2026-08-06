"Мандрівник у часі" показав фотографії світу 3311 року: чи можна їм вірити

Телефон / © Unsplash

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Чоловік, який назвався мандрівником у часі з 3311 року, опублікував на YouTube-каналі ApexTV кадри нібито з майбутнього та розповів про секретні місії.

Про це повідомиляє Daily star.

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Заяви «мандрівника» та докази

Анонімний герой відео стверджував, що нібито брав участь у секретній операції з подорожей у часі у 1990-х роках через свої успіхи в комп’ютерній розробці в школі. За його словами, таємниці переміщень у часі розгадали завдяки квантовим обчисленням.

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«Те, що я вам кажу, — правда, і в мене навіть є докази, які це підтверджують», — сказав чоловік.

Він продемонстрував три знімки. На першому нібито була зображена футуристична споруда на левітуючому масиві суші в небі. На другому — типовий житловий будинок далекого майбутнього, а на третьому — літальний апарат над будинками й деревами.

Чоловік показав фотографії світу 3311 року / © dailystar.co.uk

«Я не можу назвати цю організацію, але можу запевнити вас, що такі організації, як та, яку я описую, та багато інших, не лише існують, а й здійснюють секретні програми за зачиненими дверима», — заявив він.

Чоловік показав фотографії світу 3311 року/ / © Daily Star

Викриття фейку та реакція соцмереж

Проте користувачі Мережі та глядачі каналу одразу розгледіли маніпуляції. Виявилося, що перше зображення є відредагованими шпалерами гірської лісової долини із сайту 7-themes.com із накладеним містом, що ширяє.

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Друге фото виявилося модифікованим знімком будинку «Антілія» індійського мільярдера Мукеша Амбані в Мумбаї. Глядачі одразу викрили обман у коментарях, назвавши картинки жахливим фотошопом і анімацією з неприродним освітленням.

Чоловік показав фотографії світу 3311 року / © Daily Star

Що каже наука про подорожі в часі

Професор Університету штату Монтана та експерт з подорожей у часі Вільям Хіскок пояснив, що реальність таких історій суперечить відомій фізиці. За його словами, феномен уповільнення часу теоретично дозволяє рухатися лише вперед у часі, але не назад.

«Подорож у часі в минуле, яку люди зазвичай мають на увазі під подорожами в часі, є набагато більш невизначеним твердженням», — зазначив він.

Він додав, що рівняння Ейнштейна містять розв’язки, які нібито дозволяють зустріти предків у минулому, однак головне питання полягає в іншому.

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«Проблема полягає в тому, щоб вирішити, чи ці рішення відображають ситуації, які могли б виникнути в реальному Всесвіті, чи це просто математичні дивацтва, несумісні з відомою фізикою», — пояснив науковець.

Нагадаємо, 12 серпня у небі одночасно відбудуться три яскраві астрономічні явища, які вже спричинили в соцмережах жарти та прогнози про «кінець світу».

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