Доглянуті нігті

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Навіть найкрасивіший манікюр із часом втрачає свій початковий вигляд. Нігті відростають, біля кутикули з’являється помітна смужка натуральної нігтьової пластини, а покриття вже не здається таким свіжим. Особливо швидко це впадає в очі, якщо використано темний або яскравий лак.

Однак деякі кольори дозволяють довше зберігати охайний вигляд манікюру. Правильно підібраний відтінок робить межу між покриттям і відрослим нігтем менш помітною, тому руки виглядають доглянутими навіть через кілька тижнів.

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Який манікюр найкраще приховує відростання нігтів

Як пише стверджують експерти, найкраще приховують відростання нігтів нюдові, молочні та напівпрозорі покриття.

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Їхня головна перевага полягає у схожості з натуральним кольором нігтьової пластини. Коли ніготь відростає, між лаком і його непокритою частиною немає різкого переходу.

Особливо це помітно порівняно з чорним, червоним, бордовим та іншими насиченими відтінками. На такому покритті навіть невелике відростання створює контрастну смужку біля кутикули.

Світлі натуральні кольори також допомагають приховувати дрібні нерівності та незначні пошкодження покриття.

Які кольори манікюру довше мають охайний вигляд

Серед відтінків, які найкраще маскують відростання нігтів, можна виділити кілька варіантів.

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Нюдовий манікюр. Бежеві, тілесні та світло-пісочні відтінки максимально наближені до природного кольору нігтів. Головне — підібрати тон, який гармоніює зі шкірою рук. Занадто темний або холодний нюд може, навпаки, зробити межу відростання помітнішою.

Нюдовий манікюр

Ніжно-рожевий. Світлий рожевий лак додає нігтям природного кольору, не створюючи різкого контрасту. Особливо вдало виглядають напівпрозорі рожеві покриття, крізь які трохи просвічується нігтьова пластина.

Ніжно-рожевий манікюр

Молочний. Один із найбільш універсальних варіантів для тих, хто хоче рідше оновлювати манікюр. Молочний відтінок створює м’який ефект і добре поєднується з різною довжиною та формою нігтів. Найменш помітним відростання буде в разі використання напівпрозорого, а не щільного білого покриття.

Молочний манікюр

Пудровий. Приглушений рожево-бежевий відтінок підходить для стриманого повсякденного манікюру. Він не привертає зайвої уваги до зони біля кутикули та має природний вигляд.

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Пудровий манікюр

Персиковий. Світлі персикові тони особливо гармонійний вигляд мають на шкірі з теплим підтоном. Вони додають манікюру легкого кольору, водночас залишаючись досить нейтральними.

Персиковий манікюр

Відтінок горіхового молока. Це м’який бежевий колір із молочним підтоном. Він не такий білий, як класичне молочне покриття, і не такий насичений, як карамельний. Завдяки цьому манікюр має вигляд природний, а відростання менш помітне.

Відтінок горіхового молока

Який дизайн манікюру допомагає приховати відростання нігтів

Окрім кольору лаку, важливу роль відіграє спосіб його нанесення. Навіть світлий відтінок може створювати помітну межу біля кутикули, якщо покриття щільне й непрозоре.

Щоб манікюр довше мав охайний вигляд, можна скористатися кількома прийомами:

Напівпрозоре покриття. Натуральний колір нігтя частково просвічується крізь лак, тому відросла ділянка не так сильно відрізняється від пофарбованої.

Манікюр омбре. Колір поступово змінюється від майже прозорого біля кутикули до більш насиченого на кінчиках. Завдяки цьому відростання менш помітне.

Мікрофренч. Тонка смужка на кінчику нігтя поєднується з натуральною або напівпрозорою основою. Коли ніготь відростає, межа біля кутикули залишається малопомітною.

Манікюр із негативним простором. Частину нігтьової пластини залишають без кольорового покриття або покривають прозорим лаком. Якщо незабарвлена ділянка розташована біля кутикули, відростання не створює різкого контрасту.

Такі варіанти дизайну дозволяють рідше турбуватися про зовнішній вигляд відрослих нігтів. Проте вони не подовжують термін безпечного носіння покриття, якщо воно почало відшаровуватися чи пошкоджуватися.

Як зробити, щоб манікюр довше мав свіжий вигляд

Щоб манікюр залишався охайним, варто врахувати не лише відтінок, а й довжину та форму нігтів.

На коротких нігтях відростання зазвичай менше змінює загальний вигляд манікюру, ніж на дуже довгих. Овальна або м’яка квадратна форма також допомагає зберегти природний вигляд рук.

Для щоденного догляду корисно зволожувати кутикулу та шкіру навколо нігтів. Якщо ця ділянка пересушена, навіть світле покриття може виглядати неохайно.

Водночас важливо пам’ятати, що правильно підібраний колір лише маскує відростання, але не подовжує фактичний термін носіння лаку. Якщо гель-лак почав відшаровуватися, тріскатися або під покриттям утворилися порожнини, відкладати його зняття чи корекцію не варто.

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