Манікюр, який має дорогий вигляд: топ‑5 січневих трендів

Манікюр на січень 2026 року: тренди / © pexels.com

Реклама

У цій статті зібрано палітру з 5 відтінків, які в січні 2026 року матимуть особливо виграшний вигляд.

П’ять відтінків січня 2026, що мають дорогий і розкішний вигляд

Нижче — кольори, які добре підходять коротким і середнім нігтям, поєднуються із зимовим гардеробом і не конфліктують з прикрасами.

Milk Glaze — молочний перламутр

Milk Glaze — молочний перламутр / © Фото з відкритих джерел

Відтінки: напівпрозорий молочний, кремово-білий з ніжним перламутровим сяйвом.

Реклама

Для кого: якщо потрібен максимально акуратний, універсальний манікюр, що пасує до будь-якого стилю та ситуації.

Довжина і форма: коротка, м’який квадрат зі скругленням або короткий овал.

Фініш: тонкий перламутровий, без видимих блискіток.

Цей манікюр має дорогий вигляд завдяки ефекту чистих і доглянутих рук. Він не привертає уваги яскравим кольором, але створює відчуття свіжості та акуратності, особливо взимку, коли шкіра рук часто має сухий вигляд. Milk Glaze візуально вирівнює нігтьову пластину та робить манікюр «тихим», але стильним.

Реклама

Cinnamon Clean Nude — корично-карамельний нюд

Cinnamon Clean Nude — корично-карамельний нюд / © Фото з відкритих джерел

Відтінки: теплий корично-карамельний нюд, відтінки латте, карамелі та кориці.

Для кого: якщо хочеться затишний і теплий манікюр без декору, що має спокійний і дорогий вигляд.

Довжина і форма: коротка або трохи нижче середньої, овал або м’який квадрат зі скругленням.

Фініш: рівний глянець, без шимера і перламутру.

Реклама

Особливо виграшний вигляд має в січні, коли в одязі багато бежевих, кремових і коричневих відтінків. Корично-карамельний нюд підкреслює доглянутість рук і натуральний тон шкіри, не вибиваючись із образу.

Smoky Micro French — димчастий мікрофренч

Smoky Micro French — димчастий мікрофренч / © Фото з відкритих джерел

Відтінки: димчасто-рожевий, пильний mauve із сірим підтоном, кінчик холодний сіро-графітовий або taupe.

Для кого: якщо хочеться нюдовий манікюр, але не плаский, з тонким, майже непомітним акцентом.

Довжина і форма: коротка або середня, м’який мигдаль або акуратний овал.

Реклама

Фініш: глянець, без перламутру і шимера.

Має дорогий вигляд завдяки мінімалізму та точності виконання. Спокійна база плюс мікрофренч додає структуру і графіку, не перевантажуючи образ.

Cherry Cat-eye — вишневий cat-eye

Cherry Cat-eye — вишневий cat-eye / © Фото з відкритих джерел

Відтінки: глибокий вишневий, винний червоний із холодним підтоном.

Для кого: якщо потрібен виразний манікюр без складного декору, що має дорогий вигляд.

Реклама

Довжина і форма: середня, овал або мигдаль; на коротких нігтях можливий, але блік буде м’якший.

Фініш: магнітний cat-eye із витягнутим дзеркальним бліком, зверху глянцевий топ.

Статусність забезпечує поєднання глибокого кольору і спрямованого світла. Чудово підходить для повсякденного і офісного образу, особливо з мінімалістичними прикрасами та темним трикотажем.

Deep Teal Velvet — хвойний teal з оксамитовим ефектом

Deep Teal Velvet — хвойний teal з оксамитовим ефектом / © Фото з відкритих джерел

Відтінки: насичений хвойний teal, темний зелено-синій із холодним підтоном.

Реклама

Для кого: якщо хочеться темний манікюр, але не чорний, з глибиною і спокійною розкішшю.

Довжина і форма: коротка або середня, м’який квадрат зі скругленням або акуратний овал.

Фініш: оксамитовий або м’який сатиновий, без глянцю і блискіток.

Має дорогий вигляд завдяки насиченому відтінку і матовій, «поглинальній світло» текстурі. Колір стриманіший і благородніший за смарагд або синій, підходить для зимового гардеробу, підкреслює доглянутість рук і добре поєднується з темним одягом, шкірою, вовною та мінімалістичними аксесуарами.