Манікюр, який обирають успішні жінки: п’ять модних варіантів на листопад 2025 року

Манікюр на листопад 2025 року / © unsplash.com

Реклама

У денному світлі такий манікюр виглядає акуратно й доглянуто, ввечері — грає м’яким блиском. Нижче — п’ять напрямів, які обирають жінки зі смаком і статусом.

Lip-gloss nails — ефект “блиску для губ”

Lip-gloss nails / © Фото з відкритих джерел

Ідеально рівна нігтьова пластина, ніжно-рожевий або тілесний напівпрозорий відтінок і високий глянець. Руки виглядають доглянуто, без зайвої помпезності, підходить до будь-якого дрес-коду. Ідеально для коротких і середніх довжин, форма — овал або “сквовал”.

Що замовляти в салоні: вирівнювання бази, тонкий камуфляж, надблискучий топ.

Реклама

Micro-French — ультратонкий французький манікюр

Micro-French / © Фото з відкритих джерел

Сучасна інтерпретація класики: ледь помітна лінія по краю нігтя, інколи із невеликим відступом від лінії усмішки. Візуально витягує нігтьове ложе, роблячи руки доглянутими та акуратними. Підходить для коротких і середніх довжин, форма — овал або м’який квадрат.

Що замовляти в салоні: ідеально оброблена кутикула, тонка кисть, товщина лінії 0,5–0,8 мм.

Velvet і “cat-eye” у стриманих відтінках

Velvet і “cat-eye” / © Фото з відкритих джерел

Магнітні гель-лаки створюють м’який бархатистий перелив або ефект «котячого ока». Для осені підходять глибокі базові кольори: еспресо, мокко, графіт, сапфір. Створюється благородний вечірній ефект без надмірного декору.

Що замовляти в салоні: магнітний гель-лак, тонке налаштування блиску, глянець або сатиновий топ залежно від образу.

Реклама

Almond-latte та milky-latte нюди

Almond-latte / © Фото з відкритих джерел

Теплі кавові нюди з кремовою глибиною. Вирівнюють тон шкіри, акуратно приховують дрібні недоліки пластини, підходять і для дня, і для вечора. Оптимальна форма — овал або мигдаль, довжина — коротка або середня.

Що замовляти в салоні: камуфляж “лате”, самовирівнювальний гель, 1–2 тонких шари, глянець.

Сатиновий нюд і soft pink

Soft pink / © Фото з відкритих джерел

Перламутрово-сатиновий фініш без дзеркального блиску, як тонка тканина. Ніжний рожевий або холодний беж, короткий овал. Має жіночний і надзвичайно елегантний вигляд, в дусі стилю old money.

Що замовляти в салоні: напівпрозорий шар, сатиновий топ, ідеальна обробка бокових валиків.

Реклама

Як обрати “дорогий” манікюр під образ

Форма: короткий овал або мигдаль надають молодості та охайності; довгі гострі нігті залишайте для вечірніх виходів.

Колір: підбирайте під відтінок шкіри — теплі кольори пасують до меду й карамелі, холодні — до шампанського, крижаного рожевого або графіту.

Фініш: для lip-gloss — глянець, для нюдових відтінків із благородним світлом — сатин, для вечірніх образів — магнітний перелив.

Догляд: масло для кутикули двічі на день, м’яка поліровка через тиждень, пауза від покриттів 2–3 дні кожні пару місяців.