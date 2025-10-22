ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
2 хв

Манікюр, який обирають успішні жінки: п’ять модних варіантів на листопад 2025 року

Наприкінці осені розкіш проявляється в деталях: у текстурі покриття, формі нігтів, у грі світла. “Тиха розкіш” тримається на нюдових відтінках, напівпрозорих шарах, тонких лініях і витонченій архітектурі нігтя.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Манікюр на листопад 2025 року

Манікюр на листопад 2025 року / © unsplash.com

У денному світлі такий манікюр виглядає акуратно й доглянуто, ввечері — грає м’яким блиском. Нижче — п’ять напрямів, які обирають жінки зі смаком і статусом.

Lip-gloss nails — ефект “блиску для губ”

Lip-gloss nails / © Фото з відкритих джерел

Lip-gloss nails / © Фото з відкритих джерел

Ідеально рівна нігтьова пластина, ніжно-рожевий або тілесний напівпрозорий відтінок і високий глянець. Руки виглядають доглянуто, без зайвої помпезності, підходить до будь-якого дрес-коду. Ідеально для коротких і середніх довжин, форма — овал або “сквовал”.

Що замовляти в салоні: вирівнювання бази, тонкий камуфляж, надблискучий топ.

Micro-French — ультратонкий французький манікюр

Micro-French / © Фото з відкритих джерел

Micro-French / © Фото з відкритих джерел

Сучасна інтерпретація класики: ледь помітна лінія по краю нігтя, інколи із невеликим відступом від лінії усмішки. Візуально витягує нігтьове ложе, роблячи руки доглянутими та акуратними. Підходить для коротких і середніх довжин, форма — овал або м’який квадрат.

Що замовляти в салоні: ідеально оброблена кутикула, тонка кисть, товщина лінії 0,5–0,8 мм.

Velvet і “cat-eye” у стриманих відтінках

Velvet і “cat-eye” / © Фото з відкритих джерел

Velvet і “cat-eye” / © Фото з відкритих джерел

Магнітні гель-лаки створюють м’який бархатистий перелив або ефект «котячого ока». Для осені підходять глибокі базові кольори: еспресо, мокко, графіт, сапфір. Створюється благородний вечірній ефект без надмірного декору.

Що замовляти в салоні: магнітний гель-лак, тонке налаштування блиску, глянець або сатиновий топ залежно від образу.

Almond-latte та milky-latte нюди

Almond-latte / © Фото з відкритих джерел

Almond-latte / © Фото з відкритих джерел

Теплі кавові нюди з кремовою глибиною. Вирівнюють тон шкіри, акуратно приховують дрібні недоліки пластини, підходять і для дня, і для вечора. Оптимальна форма — овал або мигдаль, довжина — коротка або середня.

Що замовляти в салоні: камуфляж “лате”, самовирівнювальний гель, 1–2 тонких шари, глянець.

Сатиновий нюд і soft pink

Soft pink / © Фото з відкритих джерел

Soft pink / © Фото з відкритих джерел

Перламутрово-сатиновий фініш без дзеркального блиску, як тонка тканина. Ніжний рожевий або холодний беж, короткий овал. Має жіночний і надзвичайно елегантний вигляд, в дусі стилю old money.

Що замовляти в салоні: напівпрозорий шар, сатиновий топ, ідеальна обробка бокових валиків.

Як обрати “дорогий” манікюр під образ

Форма: короткий овал або мигдаль надають молодості та охайності; довгі гострі нігті залишайте для вечірніх виходів.

Колір: підбирайте під відтінок шкіри — теплі кольори пасують до меду й карамелі, холодні — до шампанського, крижаного рожевого або графіту.

Фініш: для lip-gloss — глянець, для нюдових відтінків із благородним світлом — сатин, для вечірніх образів — магнітний перелив.

Догляд: масло для кутикули двічі на день, м’яка поліровка через тиждень, пауза від покриттів 2–3 дні кожні пару місяців.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie