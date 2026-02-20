Манікюр, який стане хітом весни-2026: трендові варіанти (фото)

Манікюр / © Instagram

Чи то розпал літа, чи холодна зима, а червоні нігті завжди в моді. Щоб урізноманітнити свій манікюр, подумайте про червоні кінчики. Це трендовий, сезонний варіант позачасового французького манікюру. Він матиме сучасний, але водночас стриманий та елегантний вигляд.

Ідеями для червоного французького манікюру поділилися експерти Glamour.

Nail-експерти кажуть, що однотонні червоні французькі кінчики нігтів самі собою є виразним доповненням будь-якого образу. Однак якщо ви шукаєте щось особливе, вони стануть ідеальною основою для модних ефектів нігтів, як-от магнітне покриття «котяче око», стрази та ніжні акценти нейл-арту.

Загалом експериментальний французький манікюр є головним трендом цього року.

«Класичні французькі кінчики нігтів отримають оновлення 2026 року з хромованим покриттям і деталями зі страз, що додасть сучасного відтінку позачасовому манікюру», — розповіла експертка з нігтів Джулі Рассел.

Нагадаємо, ми писали про ідеальний офісний манікюр — як обрати дизайн, що має дорогий і доречний вигляд на роботі.