Манікюр на осінь-2025: добірка трендових варіантів (фото)

Осінь — пора глибоких кольорів, затишку та нових стильових рішень.

Манікюр

Цього сезону в тренді манікюр, який відображає настрій прохолодних днів: теплі нюдові відтінки, насичені кавові тони, глибокий хром і класичний горошок. Вони чудово поєднуються з осіннім гардеробом, підкреслюють індивідуальність та додають витонченості кожному образу.

Якими є осінні тренди манікюру, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Кавовий відтінок

Цієї осені будуть популярні відтінки кольору кави. Нігті — від ніжного кремово-коричневого кольору, який нагадує збитий шоколад, до насиченого кавового — домінуватимуть у сезоні.

Кавовий відтінок / © Instagram

Кавовий відтінок / © Instagram

3D-текстура

3D-арт на нігтях буде трендом цієї осені, особливо з дизайнами, на які надихає природа. Саме сезонні елементи на ваших нігтях збережуть затишну атмосферу цієї пори року.

3D-текстура / © Instagram

3D-текстура / © Instagram

Нігті в горошок

Нігті в горошок у тренді завжди. Втім, восени вони стають доволі популярними. Особливо гарним буде поєднанням осінніх кольорів і сезонних дизайнів.

Нігті в горошок / © Instagram

Нігті в горошок / © Instagram

Хромовані нігті

Хром виходить за межі класичного срібла й золота та переходить до барвистих металіків, як-от синій і рожевий. Для осені ідеальними стануть матові відтінки, які перетворять блискуче покриття на майже оксамитову текстуру.

Хромовані нігті / © Instagram

Хромовані нігті / © Instagram

“Котяче око” або тваринний принт

“Котяче око” — це тренд. Особливо виграшна комбінація — леопардовий принт або принт зі зміїною шкірою поверх лаку “котяче око”. Це робить дизайн схожим на блискуче хутро або шкіру справжньої тварини. Також популярними восени ці нейл-арти будуть і кожен окремо.

Тваринний принт / © Instagram

Тваринний принт / © Instagram

Короткі нігті

Цієї осені будуть популярні короткі нігті, особливо округлі форми. Форма й довжина ідеально поєднують стиль та практичність.

Короткі нігті / © Instagram

Короткі нігті / © Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, який колір манікюру обрати у вересні, щоб бути в тренді. Перший місяць осені — час оновити свій манікюр, і замість яскравих літніх відтінків у тренді стають глибокі, теплі та стримані кольори, які асоціюються з осіннім затишком.

