Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

Манікюр в горошок: головний nail-тренд цього сезону (фото)

Нігті в горошок – улюблений літній модний тренд.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Манікюр в горошок.

Манікюр в горошок. / © Instagram

Один із найпопулярніших nails-трендів цього літа - манікюр у горошок. Виводить цей малюнок на новий рівень - блискуче дзеркальне покриття. Експерти у сфері манікюру навіть назвали його нігтями в диско-горошок.

Про новий nails-тренд пише Glamour.

Цього літа нігті в горошок переживають справжній фурор. І хоч цей візерунок у стилі 1960-х років, він зараз набрав неабиякої популярності серед модниць.

“Горошок став популярним, тому що він надає вашому класичному манікюру сучасного вигляду. Такі нігті грайливі та вишукані”, - каже експертка Евелін Лім.

Існує безліч способів носити його - як на коротких нігтях, так і на довгих мигдалеподібних нігтях, з чорно-білими цятками чи різнокольоровими, на всіх нігтях чи лише на кількох акцентних нігтях.

Манікюр передбачає використання основи для нігтів будь-якого кольору з горошками зверху. Краса полягає в універсальності: горошок можна розташувати в лінію або випадковим чином, різнокольоровими або одноколірними, одного розміру або різних розмірів.

Їх можна стилізувати їх як завгодно, але експерти радять найпопулярніше кольори: чорний і білий, вишнево-червоний і білий, кораловий і яскраво-рожевий або темно-синій і кольору меду.

