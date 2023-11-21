Манікюр для жінок за 50: основні поради, варіанти кольорів, дизайнів

Стильний манікюр для жінок елегантного віку - який він

Ідеальний манікюр для жінок 50 плюс — це насамперед манікюр, який личить жінці, який омолоджує руки, приховує вікові недоліки. І головне — це той манікюр, з яким жінка відчуває себе впевненою та красивою. Для жінок після 50 років сьогодні пропонується багато різноманітних ідей оформлення стильного манікюру. Розповідаємо, яка форма, колір, дизайн зробить руки жінок елегантного віку молодшими.

Яким має бути віковий манікюр: базові рекомендації

Як би цього не хотілося, про занадто яскраві, кислотні кольори манікюру краще забути. Віддавайте перевагу спокійним насиченим кольорам.

Так само і з довжиною нігтів, надмірно довгі та гострі нігті краще замінити на короткі або середньої довжини. Форма може бути мигдалеподібною, овальною м’який квадрат.

Скоріш за все не підійдуть занадто насичені дизайни зі складним художнім розписом і великою кількістю фурнітури. Краще виглядатимуть декоративні покриття з геометричними або абстрактними орнаментами.

Стилісти рекомендують підбирати лак для нігтів в тон до губній помаді.

Які кольори манікюру найкраще підійдуть жінкам за 50

Це не обов'язково можуть бути світлі, пастельні, нюдові кольори, але й вміло підібрані яскраві панелі. Серед них звісно червоний колір.Червоний. Цей колір не має вікових обмежень і доречний в будь-якому віці. Головне — це підібрати відтінок.

Класичний рожевий колір буде елегантно виглядати, як у повсякденному, так і у вечірньому манікюрі.

Колір карамелі підкреслить красу жіночих рук, бордовий, колір спілої вишні елегантно дивиться на будь-яких руках, коричневий може використовуватися як в якості основи, так і у вигляді невеликого декору, нанесеного поверх світлої підкладки.

Ідеї дизайнів манікюру для жінок 50 плюс

Жінки можуть не обмежуватися лише однотонним оформленням манікюру і вибирати складніші дизайни.

Можна вибрати френч з декором. Він красивий, універсальний, завжди залишається в моді, а також чудово підійде для жінки у віці 50+. За бажанням його можна доповнити дизайном, наприклад, намалювати смужку сріблястими блискітками.

Манікюр для жінок за 50

Крім біло-бежевого виконання французького дизайну, допускаються і різноколірні варіанти. Також можна видозмінювати форму і місце розташування французької посмішки.

Манікюр для жінок за 50

Нюдові відтінки лаків практично непомітні на нігтьових пластинах, але при цьому такий манікюр молодить руки та робить їх більше доглянутими. Доповнити його можна невеликими стразами, зробивши таким чином манікюр ще привабливіше.

Манікюр для жінок за 50

Доречним буде та омбре. Це може і класичний омбре, в якому поєднуються одразу кілька кольорів або відтінків на одному нігті, так переходи від тону до тону вздовж всієї руки.

Манікюр для жінок 50 плюс

Шикарно на руках жінки будь-якого віку виглядає бордовий колір. Він дуже глибокий, насичений і заворожливий, привертає до себе увагу.

Манікюр для жінок 50 плюс

Дизайн з фольгою буде стильно виглядати в будь-якому віці.

Маніюкр для жінок за 50

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