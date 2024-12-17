Манікюр на короткі нігті: ідеї, що будуть у тренді цієї зими

Манікюр узимку може стати помітною і важливою деталлю образу. Звісно, у кожного свій смак і вподобання. Втім, саме у зимовому манікюрі можна проявити креативність, зробити нігті яскравими, блискучим, а також розмалювати їх.

Добірка актуальних ідей для манікюру на короткі нігтики - у матеріалі ТСН.ua.

Nails-експерти кажуть, що тренд для коротких нігтів — це геометричні принти на прозорій або кольоровій базі. Узимку чудово пасуватимуть глибокі та приглушені відтінки, а також icy blues і червона колірна гама. Ну, і куди ж без металіки та блиску, які безумовно допоможуть створити святковий настрій.

Ідеї манікюру

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Зимовий манікюр що буде у тренді найближчі три місяці. Фото: Instagram.

Нагадаємо, раніше ми писали про "грошовий" манікюр на грудень 2024 року. Стилісти стверджують, що в кожному місяці є колір манікюру, який приносить щастя, кохання і залучає гроші.

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