Манікюр на короткі нігті: ідеї, що будуть у тренді цієї зими
Металіка і блиск - тренд сезону.
Манікюр узимку може стати помітною і важливою деталлю образу. Звісно, у кожного свій смак і вподобання. Втім, саме у зимовому манікюрі можна проявити креативність, зробити нігті яскравими, блискучим, а також розмалювати їх.
Добірка актуальних ідей для манікюру на короткі нігтики - у матеріалі ТСН.ua.
Nails-експерти кажуть, що тренд для коротких нігтів — це геометричні принти на прозорій або кольоровій базі. Узимку чудово пасуватимуть глибокі та приглушені відтінки, а також icy blues і червона колірна гама. Ну, і куди ж без металіки та блиску, які безумовно допоможуть створити святковий настрій.