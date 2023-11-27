Манікюр на Новий рік 2024 у щасливих кольорах, які символізують успіх, любов і здійснення мрій

Якщо бажаєте залучити у своє життя здоров'я, щастя, успіх і достаток, тоді робіть собі манікюр у таких кольорах.

2024 – рік Зеленого Дерев'яного Дракона, який символізує силу, сміливість та успіх. Аби залучити у своє життя щастя, удачу й достаток, варто зробити святковий манікюр у щасливих кольорах. Розповідаємо, які кольори в манікюрі принесуть вам наступного року суцільну удачу та повне здійснення ваших мрій.

Раніше ми писали про сім правил манікюру дорогої жінки.

Червоний манікюр

Манікюр на Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Червоний колір є символом відваги, великої сили та пристрасті. Тому такий відтінок манікюру додасть вам упевненості в собі, також принесе кохання, процвітання та успіх у ваше життя.

Золотистий манікюр

Манікюр на Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Колір золота означає багатство, справедливість, вірність, чистоту, могутність і велич. Такий відтінок у манікюрі принесе його власниці в новому році успіх у всіх починаннях, здійснення мрій і допоможе збільшити дохід у кілька разів.

Зелений манікюр

Манікюр на Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Як символ року, такий колір принесе спокій, гармонію та вплине на кар’єрний розвиток. Ще зелений колір означає радість, достаток, міцне здоров’я і свободу. Тому власниця манікюру з таким відтінком почуватиметься здоровою та щасливою увесь наступний рік.

Срібний манікюр

Манікюр на Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Це колір чистоти, невинності, мудрості і благородства. Символізує впевненість та емоційну стабільність. Тому якщо хочете мати стабільно гарний настрій, варто робити манікюр саме з таким кольором.

Рожевий манікюр

Манікюр на Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Цього сезону всі відтінки рожевого – на піку трендів. Якщо бажаєте яскравих вражень, позитивних емоцій, тоді вам ідеально пасуватиме такий колір. А ще рожевий означає красу, юність і весняний цвіт, тому він надасть жіночності та м’якості вашому новорічному образу.

Синій манікюр

Манікюр на Новий рік 2024 / Фото: pixabay.com

Синій – це колір вірності, влади, благородства і спокою. Також він символізує далекі подорожі й успіх. Якщо бажаєте в новому році досягти успіху, тоді вам обов’язково потрібно зробити манікюр із синім кольором, оскільки він дасть усі можливості для розвитку в роботі та бізнесі, а також принесе нові події у ваше життя.

Коричневий манікюр

Манікюр на Новий рік 2024

Якщо бажаєте, щоб вас цілий рік супроводжувала удача, тоді вибирайте для свого новорічного манікюру коричневий колір. Також він символізує достаток, гармонію і силу.

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