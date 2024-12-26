Манікюр на Новий рік: кольори та дизайни, що будуть у тренді

Палітра кольорів для новорічного манікюру дуже багата.

Наступний 2025 рік – рік Зеленої Дерев'яної Змії. Нейл-майстри пропонують різні дуже стильні ідеї для святкового манікюру, які допоможуть створити незабутній образ. У тренді не лише відтінки зеленого, що характерне для змії, а й інші – не менш стильні кольори.

Які тренди, дизайни та кольори будуть актуальними для новорічного манікюру 2025 року – в матеріалі ТСН.ua.

Палітра кольорів для манікюру дуже багата. Зокрема, це різні варіації зеленого – смарагдовий, оливковий, темно-бірюзовий. У тренді – чорний і срібний, які додадуть нігтикам елегантності, а червоний і бордовий створять акцентний, святковий манікюр. А ще актуальними будуть пастельні та нюдові тони.

У тренді будуть малюнки з зимовою і святковою тематикою: сніжинки, подарунки, Санта, сніговики, олені, гноми, гірлянди, ялинкові іграшки, ялинки тощо. Актуальними будуть омбре та градієнти, а також класичний френч з новорічним акцентом – з додаванням блискіток, страз, малюнків або кольорових ліній.

Ідеї для манікюру

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Ідеї манікюру на Новий рік / Фото з Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про "грошовий" манікюр на грудень 2024 року. Стилісти стверджують, що в кожному місяці є колір манікюру, який приносить щастя, кохання і залучає гроші.

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