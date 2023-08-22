Манікюр на осінь 2023 року: нігті-лате, які завойовують серця модниць у всьому світі

Нова інтерпретація трендового манікюру на осінь точно сподобається тим, хто не може уявити своє життя без кави. Дізнайтеся все про модний осінній манікюр 2023 року.

В соціальних мережах, особливо в TikTok, усе частіше можна побачити кавовий макіяж, який завойовує серця людей.

Відеоролики на цю тему всього лише за кілька тижнів набрали понад 200 мільйонів переглядів.

Але кавовий тренд поширюється не лише в макіяжі. На подіум виходять і стильні нігті-лате, які ідеально підходять для осені.

Нігті-лате: манікюр осені 2023 року / Фото: Instagram

Манікюр осені 2023 року / Фото: Instagram

Які кольори варто обирати для стильного осіннього манікюру 2023 року? Підійдуть будь-які відтінки коричневого — охра, карамель, кава, какао, іриска, бурштин, праліне. Вони ніби ідеально зливаються з жовтим листям на деревах.

Нігті в таких кольорах матимуть доречний вигляд як для ділової зустрічі, так і для романтичного побачення чи прогулянки з подругами. Це — нейтральна естетика, яку можна назвати досконалою класикою.

Осінній манікюр 2023 року / Фото: Instagram

Манікюр на осінь 2023 року / Фото: Instagram

З завершенням літа настає час для глибоких коричневих відтінків: шоколаду, карамелі, кремового. Такий тренд важко назвати просто манікюром, адже він несе в собі цілий настрій. Приглушені й теплі тони створюють відчуття затишку, тепла, вишуканості та комфорту, які так пасують осені.

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