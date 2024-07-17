Манікюр на серпень 2024 року: який колір лаку принесе фінансовий успіх

Астрологія має надзвичайний вплив на всі аспекти нашого життя, в тому числі і б'юті світ. Наприклад, за місячним календарем можна обрати манікюр для притягування грошей.

Про манікюр для залучення фінансів спочатку почали розповідати популярні астрологи і згодом тренд вже підхопили манікюрні майстри та салони. Головна відмінність від грошових днів для стрижки в тому, що фінансовий манікюр зовсім не прив'язаний до певної дати місяця. Хоча, звичайно, його краще робити у сприятливі для цього дні. Більш важливу роль відіграє саме колір лаку.

При цьому, кажуть астрологи, просто зробити грошовий манікюр і сидіти, склавши руки, не вийде. Вам все-рівно доведеться докладати певних зусиль. Але "правильний" колір допоможе швидше та ефективніше досягати результатів.

Якщо ви готові перевірити, чи дійсно фінансовий манікюр може допомогти, то в серпні 2024 року обирайте помаранчевий лак для покриття нігтів.

Взагалі помаранчеві відтінки цього літа стали надзвичайно популярними, навіть без рекомендації астрологів. Їх активно використовують для створення трендових нейл-артів, зокрема, нігті з малиново-жовтим градієнтом чи грецький манікюр з орнаментом в помаранчевому кольорі.\

Який колір нігтів зробити в серпні 2024 року / Фото: Unsplash

Цей відтінок буде чудово поєднуватися з іншими яскравими кольорами, а також з нейтральними базами, тектурними матеріалами (як-от об'ємні стрази, намистини, дзеркальне втирання тощо). Існує чимало варіацій манікюру в помаранчевому відтінку, а тому рекомендаціям астрологів буде неважко слідувати.

При цьому, для залучення грошей не потрібно використовувати помаранчевий колір на всю поверхню нігтів. Це може бути й невеликий акцент, наприклад, ефект омбре чи французький манікюр. А ще він ідеально підходить, щоб створювати дизайн нігтів у сезонній тематиці, адже він часто присутній у квітах чи фруктах.

Не обов'язково помаранчевому манікюру бувати й зухвалим чи надто яскравим. Палітра дуже широка, вона включає й делікатні відтінки, зокрема, ніжний персик. А він, як відомо, став найбільш трендовим відтінком 2024 року за версією інституту кольору Pantone.

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