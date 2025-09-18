- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 397
- Час на прочитання
- 2 хв
Марк Цукерберг осоромився на презентації AI-окулярів Meta
Презентація нових окулярів Meta пішла не за планом.
Під час щорічної конференції Meta Connect, Марк Цукерберг представив нові моделі розумних окулярів, зокрема Ray-Ban Meta Display із вбудованим дисплеєм, а також нейронний браслет.
Проте, відео з презентації свідчить, що демонстрація ключових можливостей цих пристроїв пішли не за планом.
Технічні збої трапилися двічі просто на сцені, де Цукерберг особисто показував можливості ґаджетів.
Перша невдача: AI-асистент «завис»
Для першої демонстрації Цукерберг запросив кулінарного блогера Джека Мансузо, який мав приготувати соус для стейка за допомогою AI-асистента в окулярах. Натомість, замість чіткої покрокової інструкції, система зациклилась на одному етапі ігноруючи запити користувача. Ситуацію списали на проблеми з Wi-Fi, а аудиторія підтримала розробників оплесками.
Друга невдача: система жестів не спрацювала
Під час демонстрації відеодзвінків, Цукерберг спробував прийняти виклик від технічного директора Meta Ендрю Босворта за допомогою жестів, але система не спрацювала. Довелося вручну рятувати ситуацію. Босворт, у свою чергу, визнав проблему та жартома пожалівся на «жахливий Wi-Fi».
Попри технічні труднощі, презентація отримала позитивну реакцію аудиторії. Навіть більше — акції Meta після заходу зросли на пів відсотка.
Нові окуляри Ray-Ban Display із вбудованим дисплеєм дозволяють користувачам бачити сповіщення та навігацію прямо перед очима. А нейронний браслет призначений для керування пристроями за допомогою мікрожестів. Вартість новинки — 799 доларів.
