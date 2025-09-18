Марк Цукерберг осоромився на презентації AI-окулярів Meta

Презентація нових окулярів Meta / © Meta

Під час щорічної конференції Meta Connect, Марк Цукерберг представив нові моделі розумних окулярів, зокрема Ray-Ban Meta Display із вбудованим дисплеєм, а також нейронний браслет.

Проте, відео з презентації свідчить, що демонстрація ключових можливостей цих пристроїв пішли не за планом.

Технічні збої трапилися двічі просто на сцені, де Цукерберг особисто показував можливості ґаджетів.

Перша невдача: AI-асистент «завис»

Для першої демонстрації Цукерберг запросив кулінарного блогера Джека Мансузо, який мав приготувати соус для стейка за допомогою AI-асистента в окулярах. Натомість, замість чіткої покрокової інструкції, система зациклилась на одному етапі ігноруючи запити користувача. Ситуацію списали на проблеми з Wi-Fi, а аудиторія підтримала розробників оплесками.

Друга невдача: система жестів не спрацювала

Під час демонстрації відеодзвінків, Цукерберг спробував прийняти виклик від технічного директора Meta Ендрю Босворта за допомогою жестів, але система не спрацювала. Довелося вручну рятувати ситуацію. Босворт, у свою чергу, визнав проблему та жартома пожалівся на «жахливий Wi-Fi».

Попри технічні труднощі, презентація отримала позитивну реакцію аудиторії. Навіть більше — акції Meta після заходу зросли на пів відсотка.

Нові окуляри Ray-Ban Display із вбудованим дисплеєм дозволяють користувачам бачити сповіщення та навігацію прямо перед очима. А нейронний браслет призначений для керування пристроями за допомогою мікрожестів. Вартість новинки — 799 доларів.

