Мармурова паска — ідеальний рецепт для кожної господині

Якщо класична випічка вже стала звичною справою, саме час спробувати рецепт, який підкорює соцмережі.

Ця паска затьмарить усі інші на столі

Ця паска затьмарить усі інші на столі / © Pixabay

Напередодні Великодня багато господинь прагнуть приготувати смачні страви для святкового столу, а також здивувати випеченою паскою.

Пропонуємо приготувати оригінальну мармурову паску. Вона має дуже цікавий вигляд, тому здивує навіть досвідчених гурманів.

Як приготувати мармурову паску

Інгредієнти для світлого тіста:

  • 300 г борошна

  • 15 г свіжих дріжджів

  • 60 мл молока

  • 100 г цукру

  • 1 ч. л. ванільного цукру

  • 1 яйце

  • 3 жовтки

  • 90 г розтопленого вершкового масла

Для темного тіста:

  • 200 г борошна

  • 40 г какао

  • 12 г свіжих дріжджів

  • 60 мл молока

  • 90 г цукру

  • 1 яйце

  • 2 жовтки

  • цедра 1 апельсина, дрібно натерта

  • 80 г розтопленого вершкового масла

Додатково:

  • 80 г січеного мигдалю

  • 50 г дрібно порізаних цукатів

  • 1 яйце для змащування, злегка збите

  • борошно для посипання

  • три форми діаметром 12 см або дві форми діаметром 16 см

Спосіб приготування

  • Злегка підігрійте молоко. Розчиніть у ньому дріжджі та залиште на 5–10 хв, щоб вони активувалися. У великій мисці з’єднайте борошно, цукор, ванільний цукор, яйце, жовтки та розтоплене вершкове масло.

  • Додайте активовані дріжджі з молоком і замісіть тісто. Місіть протягом 10–12 хв руками або 5–6 хв — у планетарному міксері, доки воно не стане гладким та еластичним.

  • Перекладіть тісто до змащеної олією миски, накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 1,5–2 год., щоб воно збільшилося вдвічі.

  • Повторіть кроки 1–3 з інгредієнтами для темного тіста. Накрийте тісто плівкою та залиште в теплому місці на 1,5–2 год., щоб воно збільшилося вдвічі.

  • Коли обидва види тіста підійшли, обімніть їх та розділіть кожне на 3 частини. По черзі розкачуйте світле й темне тісто у прямокутні пласти однакового розміру.

  • На світле тісто рівномірно викладіть 2/3 мигдалю і цукатів. Накрийте темним тістом.

  • Акуратно скрутіть тісто в рулет і розріжте його навпіл. Переплетіть дві половинки рулету та скрутіть усе в кулю.

  • Викладіть отриману кульку до змащеної маслом форми для паски. Повторіть кроки 3–7 з рештою тіста, формуючи ще 2 паски.

  • Накрийте форми з тістом вологим рушником і залиште в теплому місці на 1,5–2 год., щоб тісто підійшло до країв форм. Рoзігрійте духовку до 200°C. Змастіть верхівки пасок збитим яйцем.

  • Випікайте паски протягом 5 хв, потім зменште температуру до 160°C і випікайте ще 25–30 хв або до золотистої скоринки. Перевірте готовність пасок дерев’яною шпажкою. Вона має виходити сухою.

Раніше ми писали про те, чим можна прикрасити паску. Більше про це читайте в новині.

