Мармурова паска — ідеальний рецепт для кожної господині
Якщо класична випічка вже стала звичною справою, саме час спробувати рецепт, який підкорює соцмережі.
Напередодні Великодня багато господинь прагнуть приготувати смачні страви для святкового столу, а також здивувати випеченою паскою.
Пропонуємо приготувати оригінальну мармурову паску. Вона має дуже цікавий вигляд, тому здивує навіть досвідчених гурманів.
Як приготувати мармурову паску
Інгредієнти для світлого тіста:
300 г борошна
15 г свіжих дріжджів
60 мл молока
100 г цукру
1 ч. л. ванільного цукру
1 яйце
3 жовтки
90 г розтопленого вершкового масла
Для темного тіста:
200 г борошна
40 г какао
12 г свіжих дріжджів
60 мл молока
90 г цукру
1 яйце
2 жовтки
цедра 1 апельсина, дрібно натерта
80 г розтопленого вершкового масла
Додатково:
80 г січеного мигдалю
50 г дрібно порізаних цукатів
1 яйце для змащування, злегка збите
борошно для посипання
три форми діаметром 12 см або дві форми діаметром 16 см
Спосіб приготування
Злегка підігрійте молоко. Розчиніть у ньому дріжджі та залиште на 5–10 хв, щоб вони активувалися. У великій мисці з’єднайте борошно, цукор, ванільний цукор, яйце, жовтки та розтоплене вершкове масло.
Додайте активовані дріжджі з молоком і замісіть тісто. Місіть протягом 10–12 хв руками або 5–6 хв — у планетарному міксері, доки воно не стане гладким та еластичним.
Перекладіть тісто до змащеної олією миски, накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 1,5–2 год., щоб воно збільшилося вдвічі.
Повторіть кроки 1–3 з інгредієнтами для темного тіста. Накрийте тісто плівкою та залиште в теплому місці на 1,5–2 год., щоб воно збільшилося вдвічі.
Коли обидва види тіста підійшли, обімніть їх та розділіть кожне на 3 частини. По черзі розкачуйте світле й темне тісто у прямокутні пласти однакового розміру.
На світле тісто рівномірно викладіть 2/3 мигдалю і цукатів. Накрийте темним тістом.
Акуратно скрутіть тісто в рулет і розріжте його навпіл. Переплетіть дві половинки рулету та скрутіть усе в кулю.
Викладіть отриману кульку до змащеної маслом форми для паски. Повторіть кроки 3–7 з рештою тіста, формуючи ще 2 паски.
Накрийте форми з тістом вологим рушником і залиште в теплому місці на 1,5–2 год., щоб тісто підійшло до країв форм. Рoзігрійте духовку до 200°C. Змастіть верхівки пасок збитим яйцем.
Випікайте паски протягом 5 хв, потім зменште температуру до 160°C і випікайте ще 25–30 хв або до золотистої скоринки. Перевірте готовність пасок дерев’яною шпажкою. Вона має виходити сухою.
