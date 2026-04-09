Напередодні Великодня багато господинь прагнуть приготувати смачні страви для святкового столу, а також здивувати випеченою паскою.

Пропонуємо приготувати оригінальну мармурову паску. Вона має дуже цікавий вигляд, тому здивує навіть досвідчених гурманів.

Інгредієнти для світлого тіста:

Для темного тіста:

Додатково:

три форми діаметром 12 см або дві форми діаметром 16 см

Злегка підігрійте молоко. Розчиніть у ньому дріжджі та залиште на 5–10 хв, щоб вони активувалися. У великій мисці з’єднайте борошно, цукор, ванільний цукор, яйце, жовтки та розтоплене вершкове масло.

Додайте активовані дріжджі з молоком і замісіть тісто. Місіть протягом 10–12 хв руками або 5–6 хв — у планетарному міксері, доки воно не стане гладким та еластичним.

Перекладіть тісто до змащеної олією миски, накрийте плівкою та залиште в теплому місці на 1,5–2 год., щоб воно збільшилося вдвічі.

Повторіть кроки 1–3 з інгредієнтами для темного тіста. Накрийте тісто плівкою та залиште в теплому місці на 1,5–2 год., щоб воно збільшилося вдвічі.

Коли обидва види тіста підійшли, обімніть їх та розділіть кожне на 3 частини. По черзі розкачуйте світле й темне тісто у прямокутні пласти однакового розміру.

На світле тісто рівномірно викладіть 2/3 мигдалю і цукатів. Накрийте темним тістом.

Акуратно скрутіть тісто в рулет і розріжте його навпіл. Переплетіть дві половинки рулету та скрутіть усе в кулю.

Викладіть отриману кульку до змащеної маслом форми для паски. Повторіть кроки 3–7 з рештою тіста, формуючи ще 2 паски.

Накрийте форми з тістом вологим рушником і залиште в теплому місці на 1,5–2 год., щоб тісто підійшло до країв форм. Рoзігрійте духовку до 200°C. Змастіть верхівки пасок збитим яйцем.